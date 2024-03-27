В Крыму зафиксировали корвет проекта "Каракурт": с него могут запускать "Цирконы" (фото)

По данным "Атэш", корабль зашел в бухту Севастополя. Кроме гиперзвуковых ракет "Циркон" он является носителем "Кинжалов" и "Ониксов".

В бухту временно оккупированного Севастополя зашел корабль, с которого могут запускать "Калибры", "Ониксы" и "Цирконы". Об этом известно из публикации партизанского движения "Атеш" от 27 марта.

"Наши агенты продолжают отслеживать корабли ЧФ РФ. Сегодня в Севастопольской бухте мы заметили заход малого ракетного корабля проекта 22800 "Каракурт"", — заявили представители подполья.

В "Атеш" отметили, что судов такого типа в российском Черноморском флоте осталось немного. Полностью на плаву — только "Циклон", корабль "Аскольд" был поврежден в ноябре 2023 года. На момент удара ему оставался всего месяц до сдачи в эксплуатацию.

"Другие корабли этого проекта, которые должны находиться на службе у ЧФ РФ, находятся в состоянии строительства", — отметили партизаны.

Представители подполья предложили офицерам флота РФ помощь и поблагодарили жителей захваченного Крыма, которые предоставляют информацию Силам обороны.

Фото с места событий Фото: Атеш

Корабли проекта "Каракурт": чем они опасны?

Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" предназначены для выполнения боевых задач в прибрежных водах, а также могут передвигаться по внутренним речным коммуникациям. Их целями могут стать стратегические объекты, надводные боевые корабли и морские объекты.

Основное вооружение этих кораблей — вертикальная пусковая установка 3S-14, размещенная в надстройке. Она состоит из восьми ячеек. Комплекс может запускать ракеты типов "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Также корветы оборудованы 76-мм пушкой АК-176МА и зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М". Суда проекта "Каракурт" могут нести и БПЛА — типа "Орлан-10".

Напомним, 26 марта пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупредила, что ВС РФ могут продолжать "время от времени" атаковать Киев ракетами "Циркон". По ее словам, Россия имеет несколько десятков таких ракет, которые могут быть размещены в Крыму.

27 марта спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш подтвердил, что скорость российских гиперзвуковых ракет "Циркон" составляет 8-9 махов. Он подчеркнул, что "Цирконы" — это "очень-очень быстрое оружие".