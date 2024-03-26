Обеспечивала ЧФ РФ: оккупанты в Крыму потеряли военно-морскую базу "Севастополь", — ВМС

По словам спикера военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, если здание действительно было разрушено в ходе одной из атак, то это серьезная потеря для противника. База закрывала многие потребности российских кораблей.

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Российские захватчики на временно оккупированном Крымском полуострове и в Черном море теряют не только корабли. Украинская сторона наносит противнику дополнительный ущерб. Об этом подробнее в эфире телемарафона рассказал спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, во время атаки по Севастополю 24 марта пострадали не только корабли россиян, но и еще один важный для Черноморского флота объект. Речь идет о здании военно-морской базы "Севастополь".

"Если говорить о поражении объектов непосредственно на территории Крыма мы можем констатировать, что среди них было здание военно-морской базы "Севастополь". Если этот объект функционировал в соответствии с названием, это будет серьезной потерей для Черноморского флота так называемой Российской Федерации", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Отдельно спикер ВМС ВСУ добавил, что именно эта структура отвечает за обеспечение Черноморского флота РФ, а также решает много насущных вопросов — топливо и провизия, боекомплект, вооружение и охрана кораблей. Соответственно, этот объект считается очень серьезным для россиян.

"Связь это тоже один из элементов, который они при этом могут потерять", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, спикер ВМС также рассказывал, что охрана Крымского моста значительно уменьшилась и один периметр обороны был потерян. В то же время, по его словам, незаконное сооружение на оккупированной территории остается очень сложным для поражения объектом.