Под Севастополем прозвучали взрывы: на нефтебазе начался масштабный пожар, — соцсети (фото)

По данным местных каналов, после сильных взрывов около Севастополя загорелась нефтебаза, а после — россияне перекрыли Крымский мост.

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В ночь на воскресенье, 24 марта, под временно оккупированным Севастополем раздались взрывы. Так, в населенном пункте Гвардейское горит нефтебаза. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Крымский ветер".

"Вот такой дымок наблюдается со стороны поселка Гвардейское", — написали в источнике.

Взрывы в Гвардейском

Позже в том же канале сообщили, что вследствие попадания в нефтебазу возник масштабный пожар.

"В Гвардейском попали в нефтебазу и она сильно горит, сообщают подписчики. Утро в поселке начинается не с кофе", — говорится в сообщении.

Отметим, что нефтебаза расположена возле железнодорожной станции Остряково.

Также россияне сообщили, об перекрытии Крымского моста.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сообщили на канале.

Что известно про взрывы в Крыму 23 марта

Вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму, в частности в районе Севастополя, прогремели взрывы. После объявления воздушной тревоги также был перекрыт Керченский мост.

По словам так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, в городе якобы работает противовоздушная оборона.

"В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — сказал Михаил Развожаев.

Напомним, 21 марта бывший спикер Генштаба и военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что союзники из Великобритании посоветовали руководству сосредоточиться на атаках по временно оккупированному Крыму.

20 марта в СМИ рассказали, что несмотря на то, что россияне строят железнодорожную магистраль из Ростова-на-Дону в Крым, Керченский мост все равно быть целью №1 для украинских военных.