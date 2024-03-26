Один периметр обороны потерян: охрана Крымского моста значительно уменьшилась, – ВМС ВСУ

По данным спикера Военно-морских сил Вооруженных сил Дмитрия Плетенчука, Керченский мост остается очень сложным для поражения объектом.

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Охрана незаконно возведенного Крымского моста с морской стороны была уменьшена, но несмотря на это, мост по-прежнему остается весьма сложным для атаки объектом. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире FREEДОМ.

Отмечено, что на Крымском мосту отсутствует укрепленный периметр обороны.

По словам Плетенчука, в настоящее время корабли и катера, относящиеся к морской обороне, не охраняют мост.

"Практически на один периметр обороны стало, можно сказать, меньше. Другие системы, судя по всему, работают. Это ПВО, это Росгвардия, химвойская и т.д. Поэтому, конечно, объект остается достаточно сложным для поражения, однако недостаточно охраняется", — прокомментировал он.

Как отметил Плетенчук, согласно его словам, охрана моста с морской стороны практически отсутствует.

"Там есть боновые заграждения в некоторых местах, но мост длинный – 17 км, кажется. Боновых заграждений не напасешься, во-первых. А во-вторых, проход все равно остается открытым. Конечно, там есть также надзорные посты. Конечно, они надводную эту ситуацию постоянно мониторят. Последний, кто ее тщательно мониторил, был патрульный корабль "Сергей Котов". Этот мониторинг для него очень печально закончился. Так что сейчас там в акватории фактически никого нет", — резюмировал Дмитрий Плетенчук.

Напомним, из 13 судов, которые россияне приготовили для захвата украинского побережья, в строю осталось лишь три единицы, рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук 25 марта.

Ранее, 23 марта, был поражен узел связи Черноморского флота Российской Федерации. В Генштабе ВСУ сообщили, что также были повреждены два российских десантных корабля "Ямал" и "Азов".