Один периметр оборони втрачено: охорона Кримського мосту значно зменшилася, — ВМС ЗСУ

За даними спікера Військово-морських сил Збройних сил Дмитра Плетенчука, Керченський міст залишається дуже складним для ураження об'єктом.

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Охорону незаконно зведеного Кримського мосту з морського боку було зменшено, але незважаючи на це, міст, як і раніше, залишається вельми складним для атаки об'єктом. Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі FREEДОМ.

Зазначено, що на Кримському мосту відсутній укріплений периметр оборони.

За словами Плетенчука, наразі кораблі та катери, що належать до морської оборони, не охороняють міст.

"Практично на один периметр оборони стало, можна сказати, менше. Інші системи, судячи з усього, працюють. Це ППО, це Росгвардія, хімвійська тощо. Тому, звісно, об'єкт залишається досить складним для ураження, проте недостатньо охороняється", — прокоментував він.

Як зазначив Плетенчук, згідно з його словами, охорона мосту з морського боку практично відсутня.

"Там є бонові загородження в деяких місцях, але міст довгий — 17 км, здається. Бонових загороджень не напасешся, по-перше. А по-друге, прохід все одно залишається відкритим. Звичайно, там є також наглядові пости. Звичайно, вони надводну цю ситуацію постійно моніторять. Останній, хто її ретельно моніторив, був патрульний корабель "Сергей Котов". Цей моніторинг для нього дуже сумно закінчився. Тож зараз там в акваторії фактично нікого немає", — резюмував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, із 13 суден, які росіяни приготували для захоплення українського узбережжя, у строю залишилося лише три одиниці, розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук 25 березня.

Раніше, 23 березня, було уражено вузол зв'язку Чорноморського флоту Російської Федерації. У Генштабі ЗСУ повідомили, що також було пошкоджено два російські десантні кораблі "Ямал" і "Азов".