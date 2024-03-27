Обучал ВСУ: Польша отозвала командующего Еврокорпуса из-за шпионского скандала

В Минобороны Польши приняли решение в связи с получением новой информации относительно офицера. На должность командующего назначат другого военного.

Генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинского отозвали с должности командующего Еврокорпуса (многонациональные силы быстрого реагирования Евросоюза). Служба военной контрразведки начала проверку. Об этом сообщило Минобороны Польши.

Решение приняли в связи с получением новой информации относительно офицера. Также это касается защиты секретной информации.

"Принято решение об увольнении генерал-лейтенанта Громадзинского с должности командующего Еврокорпуса и его немедленного возвращения в страну", — говорится в сообщении.

На должность командующего Еврокорпуса будет немедленно назначен другой офицер. Как указано в заявлении Минобороны, это позволит обеспечить непрерывность функционирования командования соответствующих подразделений.

Ярослав Громадзинский Фото: Х/Ярослав Громадзінський

В ведомстве цитируют фрагмент "Закона о защите отечества". В нем говорится о "расследовании относительно допуска к государственной тайне". Указано о том, что профессиональный военнослужащий может быть уволен с должности в случае открытия проверочных производств, предусмотренных соответствующими нормами законодательства от 5 августа 2010 года. Подробностей причин проверки не назвали.

По данным Министерства национальной обороны, производство Службы военной контрразведки касается "справки о личной безопасности генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинского в связи с получением новой информации об офицере". Сертификат личной безопасности получает тот кто, соответствует установленным законодательством условиям по обеспечению защиты секретной информации от несанкционированного разглашения.

Шпионский скандал

Как сообщает Onet, генерала Громадзинского уволили без предварительного уведомления НАТО. Дело осложняется тем, что сейчас Еврокорпус находится на постоянном боевом дежурстве альянса.

Накануне вступления в должность он прошел полную процедуру проверки службами и получил разрешение на доступ к информации относительно самого высокого уровня секретности в Польше и НАТО — Cosmic Top Secret. До занятия одной из важнейших должностей в Альянсе к нему у служб не было возражений.

"Если у служб возникают какие-то подозрения в отношении офицера, который служит в НАТО, его вызывают в страну на собеседование. Если дело серьезное, его изымают из структур, заранее уведомляя об этом союзников, а не устраивая международный скандал, как в случае с генералом Громадзинским. Это удар не только по генералу, но и по имиджу польского государства. Потому что это неслыханно, чтобы таким образом уволили командующего международной военной структуры", — говорит один из собеседников издания.

Биография Ярослава Громадзинского

Генерал-лейтенант Ярослав Громадзинский работал в должности советником-координатором начальника Генерального штаба Войска Польского. Ранее он был первым командиром 18-й механизированной дивизии, сформированной в 2018 году. Возглавил Еврокорпус в июне 2023 года.

В последние месяцы генерал Громадзинский также служил в Международной группе помощи Украине в немецком Висбадене. Вместе с американскими военными он отвечал за подготовку украинских военных.

Что такое Еврокорпус

Еврокорпус — независимый европейский формат военно-политического сотрудничества. Структура создана в 1992 году по инициативе Германии и Франции. Он существует в составе многонационального штаба и бригады обеспечения. Франция, Германия, Испания, Бельгия, Польша и Люксембург — основные участники. Еврокорпус в ноябре 2019 года прошел сертификацию на выполнение задач в составе сил быстрого реагирования Североатлантического альянса. Корпус принимал непосредственное участие в миротворческих миссиях ООН в Боснии и в Косово (KFOR), а также был частью Международных сил содействия безопасности в Афганистане.

Напомним, 27 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина подвергается мощным российским воздушным атакам, а западные СМИ эта тема "недостаточно шокирует". Он прокомментировал недавний инцидент с ракетой войск РФ в польском воздушном пространстве. По его словам, Варшава оставляет за собой право защищать собственную территорию, но и намекнул об ответственности НАТО.