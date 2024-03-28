Ночная атака БПЛА: в нескольких городах прогремели взрывы, первые подробности

В ходе обстрела взрывы были слышны в Харькове, Запорожье и Днепре. Харьковский городской глава Игорь Терехов заявил о повреждении нескольких зданий в Киевском районе города. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в областном центре есть пострадавшие.

В ночь на 28 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

По информации командования, угроза применения БПЛА была зафиксирована в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремело несколько взрывов.

По информации городского главы, под российским обстрелом оказался Киевский район областного центра. Он отметил, что в результате атаки повреждено здание ресторана, а в соседнем доме выбиты стекла.

"По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы", — написал Терехов.

Начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил о взрывах в Запорожье. До этого чиновник предупреждал об угрозе атаки беспилотников в области.

Позже Федоров уточнил, что оккупанты нанесли удары беспилотниками по частным гражданским домам Запорожья, в результате чего пострадали люди.

Кроме того, портал "Суспільне" сообщил, что взрывы прогремели в Днепре. На момент публикации новости официальные лица не подтвердили эту информацию.

Напомним, 27 марта ВС РФ дважды ударили по Харькову: первый раз по общеобразовательной школе, второй — по детской площадке между пятиэтажками. Предварительно известно, что обстрел был осуществлен модифицированным боеприпасом УМПБ Д-30.

Кроме того, вечером 27 марта российские оккупанты нанесли удар по поселку Боровая Изюмского района Харьковской области, в результате чего погиб 12-летний ребенок.