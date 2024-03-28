"Не устраивает результативность": в ВСУ назвали причину усиления ракетных атак ВС РФ (видео)

По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, основными целями оккупантов на данный момент являются промышленность и энергетика Украины.

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В последние дни Вооруженные силы Российской Федерации начали чаще атаковать территорию Украины, так как накопили для этого достаточное количество ракет. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По словам Евлаша, российские удары по Украине не стали внезапными, однако сейчас они особенно заметны.

Он отметил, что ВС РФ выдержали так называемую тактическую паузу, что позволило им накопить достаточное количество ракет, чтобы совершать обстрелы Украины по несколько раз в неделю.

Илья Евлаш об обстрелах Украины

В свою очередь спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк указала на то, что ВС РФ стараются наносить точечные удары, в частности баллистическими ракетами.

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"Очевидно, что врага не устраивает результативность работы нашей противовоздушной обороны. И они выискивают способы получения для себя побед вне линии фронта. На фронте у них нет убедительных побед, поэтому им нужны (победы – ред.) на других локациях", — сказала спикер.

Гуменюк отметила, что, нанося по территории Украины точечные ракетные удары, оккупанты, в частности, разрабатывают маршруты для атак БПЛА. Она также сообщила, что враг усилил разведку дронами.

По словам Гуменюк, главными целями россиян сейчас являются промышленность и энергетика Украины.

Наталья Гуменюк об обстрелах Украины

Напомним, 27 марта российские оккупанты дважды ударили по Харькову: первый раз по общеобразовательной школе, второй — по детской площадке между пятиэтажками. Предварительно известно, что обстрел был осуществлен модифицированным боеприпасом УМПБ Д-30.

Ранее, 5 марта, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ВС РФ пытаются найти новую тактику обстрелов. По его словам, пуски одиноких российских ракет, как это было зафиксировано во время атаки по Днепру 4 марта, могут говорить о дефиците.