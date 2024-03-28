Вступил в ВСУ вслед за братьями и отцом: на войне погиб 19-летний доброволец (фото)

Отец юноши хотел, чтобы хотя бы его младший сын не шел воевать. Олег Федосеев не послушался и подписал контракт с ВСУ. Семья об этом узнала, когда доброволец уехал в отпуск.

На войне против РФ погиб 19-летний доброволец Олег Федосеев. Он вместе с отцом служил в подразделении "Слепая Ярость" Украинской добровольческой армии. О смерти Героя сообщил журналист Роман Бебех.

Так, все трое сыновей 61-летнего Феодосия Федосеева ушли на фронт. Двое старших стали в ряды ВСУ раньше, младший — Олег, присоединился к войску позже и потихоньку, чтобы семья не знала, поскольку отец хотел, чтобы хотя бы младший сын не воевал. О своем решении он рассказал семье только когда приехал в отпуск.

"Сын сейчас со мной! Что бы ни случилось! Ему еще жить! Нужно будет подставить грудь? Я подставлю! Но ему погибнуть не дам. Он молодой, ему жить надо!" — говорил Феодосий в одном из интервью украинским журналистам.

27 марта стало известно, что сын, которого он так берег, погиб в бою с российскими оккупантами.

"Очень больно. Вечная память Олегу! Очень хорошему и ответственному гражданину. Помните, какой ценой нам дается Независимость!" — отметил Роман Бебех.

Напомним, что на фронте погиб боец спецподразделения ГУР "Артан" Николай Надибский с позывным "Физрук". Это произошло во время выполнения боевого задания 19 марта.

9 марта стало известно о том, что на фронте погиб боец 3-й ОШБр Артем Жигадло с позывным "Ронин". Он участвовал в обороне Киева, воевал на Запорожском направлении, под Бахмутом и в Авдеевке.