Боевая работа длилась 4 часа: в Одесской области "Шахеды" атаковали объект энергосистемы

Враг запускал дроны из акватории Черного моря и через временно оккупированные территории. БпЛА оккупанты намеренно направили через жилые дома.

В Одесской области российские оккупанты пытались попасть в объект энергосистемы, но силы украинской ПВО ликвидировали угрозу. Об этом в эфире телемарафона 28 марта рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, силы ПВО сбили 15 ударных дронов-камикадзе, которыми враг атаковал объекты энергосистемы и промышленные объекты. БпЛА оккупанты намеренно направили через жилые дома.

"Что касается Одесской области, здесь враг пытался попасть по объекту энергосистемы, но отработали защитники воздуха безупречно. Сбиты оба дрона, которые заходили с моря именно на Одесскую область", — рассказала Гуменюк.

Отмечается, что атака оккупантов и боевая работа по утилизации "Шахедов" продолжались почти 4 часа. Враг запускал дроны из акватории Черного моря и через временно оккупированные территории.

В ОК "Юг" сообщили, что оккупанты всевозможными способами пытались обойти украинские средства защиты, но Силы обороны не допустили этого.

На момент публикации материала пресс-служба Одесской ОГА не комментировала последствия ночной атаки ВС РФ.

Напомним, что в результате удара Вооруженных сил Российской Федерации по поселку Боровая Харьковской области 27 марта погиб 12-летний ребенок.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия днем 27 марта атаковала Николаев баллистическими ракетами. Из-за ракетного удара по Николаеву шесть человек получили ранения, один человек находится в тяжелом состоянии.