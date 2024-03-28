ВС РФ продвинулись к западу от Авдеевки и заявляют о продвижении в Тернах, — ISW (карты)

По данным аналитиков, войска РФ недавно продвинулись в пределах Бердычей и в Орловке. Утверждается, что ВС РФ вошли в Семеновку и штурмуют позиции ВСУ в населенном пункте, но Силы обороны Украины активно контратакуют.

27 марта позиционные бои продолжались на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, но без подтвержденных изменений линии фронта. Сообщалось о позиционных боях к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и озера Лиман, юго-восточнее Купянска возле Ивановки; к западу от Кременной в районе Тернов и Ямполовки, южнее Кременной возле Белогоровки. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 27 марта.

Терны на карте

Российские военкоры утверждали, что войска РФ продвинулись под населенным пунктом Терны, но в ISW пока не нашли визуальных подтверждений этому.

Запад Авдеевки

Российские войска недавно продвинулись к западу от Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев. Геолоцированные кадры за 27 марта показывают, что российские войска недавно продвинулись в пределах Бердычей и в Орловке. Российские военкоры заявили, что ВС РФ вошли в Семеновку и атакуют украинские позиции в пределах населенного пункта, но ВСУ активно контратакуют в этом районе.

Карта продвижения ВС РФ западнее Авдеевки

Один из военкоров утверждал о продвижении на 200 метров западнее Орловки на западном берегу реки Дурна, на 200 метров западнее Тоненького, на 200 метров в направлении Уманского, на 300 метров южнее села Тоненькое в сторону Первомайского и в 100 метрах южнее Невельского. ISW пока не подтверждают это.

Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от Донецка 27 марта. Геолоцированные кадры, опубликованные 27 марта, показывают, что ВС РФ продвинулись в Новомихайловке. Позиционные бои продолжались западнее Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки и юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

27 марта позиционные бои продолжились южнее Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного на границе Донецкой и Запорожской областей.

Работино на карте

На западе Запорожской области подтвержденных изменений на линии фронта не произошло. Позиционные бои идут в районе Работино и Малой Токмачки, а также на левобережье Херсонской области, в т.ч. в районе Крынок.

Напомним, что ВС РФ продвинулись возле Бахмута и подошли к Часовому Яру.

Также сообщалось, что эксперт рассказал, когда ВС РФ могут пойти в наступление на Харьков.