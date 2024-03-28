Продавали "белые билеты": в Одесской области задержали работника ТЦК и правоохранителя (фото)

По данным следствия, дельцы были задержаны во время передачи 7 тысяч долларов.

В Одесской области завершено расследование в отношении работника Раздельнянского районного ТЦК и правоохранителя, которые занимались продажей "белых билетов" среди военнообязанных. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Через своего знакомого в правоохранительных органах сотрудник военкомата предложил одному из граждан, подлежащих призыву на военную службу, помочь с получением документов, подтверждающих его непригодность к призыву.

Фигурант даже предлагал своим "клиентам" выбрать "причину непригодности":

из-за брака с женщиной с инвалидностью;

из-за ограничений по состоянию здоровья.

Мужчины были арестованы еще в феврале этого года во время передачи семи тысяч долларов.

Задержанным по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины грозит тюремный срок до 5 лет.

В Одесской области задержали работника ТЦК и правоохранителя В Одесской области задержали работника ТЦК и правоохранителя В Одесской области задержали работника ТЦК и правоохранителя

Напомним, что в декабре 2023 года в полиции Одесской области сообщили, что правоохранители разоблачили работника территориального центра комплектования, который помогал уклонистам бежать за границу.

А 8 марта вблизи КПП "Порубное" в Черновицкой области был задержан грузовой бус, в котором было 34 мужчины призывного возраста. Уклонисты заплатили 10 тысяч евро водителю, чтобы тот вывез их в Румынию.