"Наносится урон врагу": ВСУ последнюю неделю удерживают инициативу под Бахмутом (видео)

По словам командира батальона "Свобода" бригады "Рубеж" Петра Кузика, противник все еще надеется на то, чтобы продвинуться вперед на Донбассе. В связи с этим оккупанты ищут слабые места в обороне украинцев.

Российские оккупанты продолжают попытки давления по всему Бахмутскому направлению в Донецкой области, однако украинские защитники держат ситуацию под контролем. Детальнее об этом рассказал командир 3-го батальона "Свобода" четвертой бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Петр "Апостол" Кузик" в эфире телемарафона.

По его словам, противник пытается найти слабое место в обороне ВСУ, но в целом его тактика остается прежней. ВС РФ атакуют сразу на разных направлениях в надежде, что получится продвинуться вперед. В случае, если та самая "трещина" находится, то они уже начинают на ней концентрироваться усиленно.

"Могу похвастаться, что сейчас нет таких глобальных успехов, мы "трамбуем" врага даже в такой позиции, когда он пытается давить по всей линии. У нас классно себя проявили операторы дронов и другие подразделения, поэтому по крайней мере эту крайнюю неделю пока инициатива у нас. Я вам больше скажу, мы достаточно существенно проредили ряды оккупантов",- заявил Петр Кузик.

Отдельно было отмечено, что в район Бахмута на Донбассе российские оккупанты перебросили свежие силы и военную технику. Особенно это ощущается на тех участках, где у противника фиксировалось истощение. Сейчас же происходит новая активизация и техники действительно много.

"Хотя последнюю неделю достаточно успешно наносится урон врагу не только по нашему подразделению, а и по "соседям" справа и слева. Штурмы продолжаются, бывает и так, что штурмуют и ночью, и днем, почти не давая передохнуть", — подытожил боец с позывным "Апостол".

Напомним, 27 марта сообщалось, что вблизи Часового Яра Донецкой области на одного бойца Сил обороны идет 7-10 россиян. Андрей Отченаш, командир экипажа БПЛА "Кара Небесна", объяснил, почему украинские войска отходят с позиций, и назвал одной из главных проблем на фронте использование врагом управляемых авиационных бомб, а также ФАБов.