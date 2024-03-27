Вблизи Часового Яра на одного бойца Сил обороны идет 7-10 россиян, — командир БПЛА (видео)

Андрей Отченаш, командир экипажа БПЛА "Кара Небесна", объяснил, почему украинские войска отходят с позиций, и назвал одной из главных проблем на фронте использование врагом управляемых авиационных бомб, а также ФАБов.

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Примерно 7-10 военнослужащих РФ наступают на одного бойца Сил обороны Украины в районе населенного пункта Часов Яр. Андрей Отченаш, командир экипажа БПЛА "Кара Небесна" 4-й бригады оперативного назначения "Рубіж" Нацгвардии, сообщил подробности в эфире "Еспресо".

Он отметил, что оперативная ситуация остается сложной. Один из первых негативных аспектов он назвал использование управляемых авиационных бомб, а также ФАБов. Большое количество российской пехоты также является проблемой.

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"На одного бойца Сил обороны Украины сейчас идет примерно 7-10 военнослужащих Российской Федерации", — пояснил защитник.

Командир экипажа БПЛА отметил, что каждый украинский военнослужащий противостоит огромному количеству российских захватчиков, большинство из которых погибает или получает ранения. Локальными победами оккупантов боец назвал несколько посадок, которые являются абсолютно нерациональными.

"То есть каждый раз, когда мы отходим с какого-то оборонительного рубежа, мы отходим на лучшие позиции для того, чтобы уничтожать врага качественнее", — добавил Андрей Отченаш.

Он отметил, насколько важно получить поддержку личного состава в резервах. Он выразил надежду на то, что новый закон о мобилизации позволит "защищать наш край значительно качественнее".

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Украинские защитники, как говорится в отчете Генерального штаба за 27 марта, отбили четыре атаки в районах населенных пунктов Андреевка и Ивановское. В этой локации враг, при поддержке авиации, пытался улучшить свое тактическое положение.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба и Новый. Под минометным и артиллерийским огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Васюковка и Часов Яр.

Напомним, 26 марта офицер пресс-службы 26-й артбригады Олег Калашников заявил, что российские оккупанты продолжают активные действия на Бахмутском направлении и ситуация там остается достаточно сложной. Противник пытается найти слабые места украинцев.