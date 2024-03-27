Поблизу Часового Яру на одного бійця Сил оборони йде 7-10 росіян, – командир БПЛА (відео)

Андрій Отченаш, командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна", пояснив, чому українські війська відходять з позицій, та назвав одною з головних проблем на фронті використання ворогом керованих авіаційних бомб, а також ФАБів.

Related video

Приблизно 7-10 військовослужбовців РФ наступають на одного бійця Сил оборони України в районі населеного пункту Часів Яр. Андрій Отченаш, командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії, повідомив подробиці в ефірі "Еспресо".

Він зазначив, що оперативна ситуація залишається складаною. Один із перших негативних аспектів він назвав використання керованих авіаційних бомб, а також ФАБів. Велика кількість російської піхоти також є проблемою.

Важливо

ЗС РФ просунулися біля Бахмута та могли захопити Іванівське: ISW про місця, де тривали бої

"На одного бійця Сил оборони України наразі йде приблизно 7-10 військовослужбовців Російської Федерації", – пояснив захисник.

Командир екіпажу БПЛА зауважив, що кожен український військовослужбовець протистоїть величезній кількості російських загарбників, більшість з яких гине або отримує поранення. Локальними перемогами окупантів боєць назвав кілька посадок, які є абсолютно нераціональними.

"Тобто кожного разу, коли ми відходимо з якогось оборонного рубежу, ми відходимо на кращі позиції для того, щоб знищувати ворога якісніше", – додав Андрій Отченаш.

Він наголосив на тому, наскільки важливо отримати підтримку особового складу у резервах. Він висловив сподівання на те, що новий закон про мобілізацію дозволить "боронити наш край значно якісніше".

Бої в районі Бахмута – дані Генштабу ЗСУ

Українські захисники, як йдеться у звіті Генерального штабу за 27 березня, відбили чотири атаки в районах населених пунктів Андріївка та Іванівське. У цій локацїі ворог, за підтримки авіації, намагався покращити своє тактичне положення.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба та Новий. Під мінометним та артилерійським вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Васюківка та Часів Яр.

Нагадаємо, 26 березня офіцер пресслужби 26-ї артбригади Олег Калашніков заявив, що російські окупанти продовжують активні дії на Бахмутському напрямку і ситуація там залишається досить складною. Противник намагається знайти слабкі місця українців.