Трещины в пропаганде: эксперты выявили ключевые недостатки китайских стелс-истребителей J-20

Несмотря на заявления Китая о стелс-характеристиках, именно они вызывают у аналитиков большие вопросы, а именно — большие поверхности крыла и переделанный из российских образцов двигатель.

Китайский истребитель J-20 стал предметом многочисленных спекуляций и дебатов в военных кругах, при этом возникает множество вопросов относительно его возможностей и боевой готовности. Хотя Китай представляет этот самолет как грозного конкурента американским истребителям пятого поколения, таким как F-22 и F-35, реальная ситуация может совсем иной. Об этом пишет The EurAsian Times, где были обозначены ключевые недостатки китайского самолета.

Стелс-характеристики

Одним из основных аспектов, вызывающих критику экспертов, являются возможности J-20 по обеспечению скрытности. Несмотря на заявления Китая о стелс-характеристиках, конструктивные особенности самолета, включая резкие обводы и большие поверхности крыла, вызывают сомнения в его эффективности в плане уклонения от обнаружения радарами.

Кроме того, более крупные размеры J-20 по сравнению с западными аналогами способствуют увеличению радиолокационной заметности, что потенциально снижает его возможности по обеспечению скрытности.

Таким образом "козырная карта" китайского истребителя может быть всего лишь элементом пропаганды руководства страны в условиях информационной войны.

"Многое, что выходит из Китая о его оружейных платформах, является пропагандой и информационной войной для запугивания противников", — считают обозреватели.

Проблемы с двигателем и авионикой

Также разработка J-20 была омрачена проблемами с его двигателем WS-15. Сообщения о взрывах силовой установки и опасения по поводу долговечности монокристаллических лопаток турбины, которые не выдерживают высоких температур, вызвали сомнения в надежности и эффективности самолета. А неспособность двигателя создать достаточную тягу для сверхкруизного полета еще больше усиливает эти опасения.

"Китайские авиационные двигатели в основном были переделаны из российских, которые плохо сконструированы для скрытия радиолокационных и инфракрасных сигнатур. WS-15 по-прежнему отстает от графика, а надежность, долговечность и ремонтопригодность остаются проблемой", — считают эксперты.

Эффективность радарной системы AESA и комплекса радиоэлектронной борьбы J-20 также находится под вопросом. Китай явно отстает от Запада в области авионики.

Отсутствие экспорта

Несмотря на заявления Китая о возможностях J-20, в том числе о его роли в боевых действиях с превосходством в воздухе, внешних продаж самолета не было. Даже такие близкие союзники, как Пакистан, не проявили особого интереса к этим машинам, предпочитая более компактные альтернативы, такие как J-31 или турецкий истребитель KAAN. Скепсис вокруг J-20 усиливают опасения по поводу стоимости, оперативной готовности и качества подготовки.

Авторы материала добавили, что китайские государственные СМИ могут хвастаться симуляцией боевых успехов J-20 против западных самолетов, но отсутствие реальных боевых действий и участия в международных учениях заставляет сомневаться в его реальных характеристиках.

Выводы

Эксперты заключили, что хотя Пекин продолжает продвигать J-20 как символ своей военной мощи, многочисленные проблемы и вопросы, на которые нет ответов, ставят под сомнение его эффективность в качестве истребителя пятого поколения. Пока эти проблемы не будут решены и J-20 не продемонстрирует свои возможности в реальных сценариях, скептицизм в отношении его истинного потенциала, скорее всего, сохранится.

"Помимо того, что китайские государственные СМИ рассказывают об участии J-20 во многих учениях, этот самолет даже не был представлен ВВС Пакистана (PAF) в учениях серии "Шахин", а также в самом Китае в учениях "Шахин" в сентябре 2023 года, который проходил в Цзюцюане. Это свидетельствует о неуверенности в эффективности и ремонтопригодности самолета", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что С 2021 года Китай значительно нарастил производство истребителя пятого поколения J-20, который предназначен исключительно для китайских военно-воздушных сил. На сегодняшний день, отмечают эксперты, более 10 авиабригад ВВС НОАК могут иметь на вооружении стелс-истребитель J-20.