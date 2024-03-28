Орловка стоила ВС РФ нескольких подразделений, теперь сосредоточились на Семеновке, — Жорин (карта)

По словам замкомандира 3-й ОШБр, российские войска постоянно штурмуют и прощупывают слабые места в украинской обороне. В районе населенного пункта Бердычи ежедневные атаки.

Населенный пункт Орловка Донецкой области обошелся российским войскам в нескольких подразделений. На сегодня основные силы оккупационной группировки на Авдеевском направлении сконцентрированы на Семеновке. Об этом заявил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин, пост опубликован в Telegram-канале.

Сообщение Жорина

Российские войска постоянно пытаются штурмовать и прощупывать слабые места в обороне. Также каждый день атаки проходят в районе населенного пункта Бердычи.

"Время от времени мы слышим по перехватам, как они отчитываются, что заняли определенные рубежи, хотя на самом деле до них даже не дошли. Это уже такая постоянная практика в российских подразделениях", — объяснил он.

В свою очередь, аналитики DeepState отметили на карте, что Орловка уже оккупирована.

Орловка и Семеновка на карте

Напомним, что накануне, 27 марта, Жорин сообщил, что к западу от Авдеевки удалось немного уменьшить динамику наступательной активности россиян. Всем фронтом наступать не могут, поэтому вынуждены локализовать свои штурмы.

Также сообщалось, что, по оценкам ISW, ВС РФ продвинулись к западу от Авдеевки и заявляют о продвижении в Тернах. Российские источники сообщили, что оккупационная группировка вошла в Семеновку и штурмует позиции ВСУ в населенном пункте.