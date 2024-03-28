Угроза массированных обстрелов растет: в ВСУ рассказали, чем опасны российские ДРГ в Киеве

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, в каждом регионе у диверсантов могут быть разные задачи. Если брать в учет столицу — противнику нужна информация о расположении систем ПВО.

Российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в любой момент могут проникнуть на территорию Киева, что в результате в теории повлияет на уровень массированных атак по столице. На эту тему высказался военнослужащий ВСУ и глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, ситуация может стать чрезвычайно серьезной. Кроме того, если сравнивать задания ДРГ, то в разных областях они могут кардинально отличаться друг от друга.

"На Сумщине и Харьковщине в основном задачей является изучение наших военных подразделений, их нахождение, исследование баз и локаций. Но целью проникновения таких групп на Киевщину является эффективное нанесение россиянами ударов по этой территории. С учетом того, что система ПВО достаточно развита, задачей ДРГ является фиксация расположения этих систем во время ракетных ударов, их поиск, определение степени способности как защиты правительственного квартала, так и жизнеобеспечения структур и объектов, которые отвечают за это в Киеве", — заявил Иван Тимочко.

Отдельно представитель ВСУ добавил, что в состав диверсионно-разведывательных групп в основном входят бывшие граждане Украины и они являются чрезвычайно опасными. Все из-за того, что они владеют украинским языком и понимают местную специфику.

За последние 2 года в столицу вернулось огромное количество людей, что позволяет диверсантам прятаться в массе населения. Визуально, конечно, может показаться, что они не местные, но это оправдывается тем, что они могут являться переселенцами.

В государственных органах Украины уже есть некоторые разведывательные данные о ситуации.

"Задача ДРГ — быстрое обнаружение и сообщение о системах ПВО или перемещении войск. Итак, это сеть с коммуникаторами между теми, кто собирает информацию, и теми, кому она передается по соответствующим направлениям", — подытожил Иван Тимочко.

Напомним, 28 марта сообщалось, что киевлян предупредили об угрозе проникновения ДРГ в столицу. Силовые и военные структуры, по данным столичной городской военной администрации, уделят особое внимание к местам скопления людей и обеспечат соблюдение публичной безопасности. Также не исключается, что РФ может привлечь своих агентов для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Киеве.