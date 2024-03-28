Работник ТЦК и СП требовал от владельцев авто взятку, чтобы машины не отправляли ВСУ (фото)

Работник столичного ТЦК и СП требовал 900 долларов США за постановку автомобилей на воинский учет и не передачу их в ВСУ. Его задержали "на горячем".

Работник территориального центра комплектования и социальной поддержки одного из районов Киева требовал от владельцев автомобилей $900, чтобы по ускоренной процедуре поставить авто на воинский учет. В случае отказа угрожал отправить машины на нужды ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

"Во время встречи с предпринимателем, правонарушитель пообещал последнему повлиять на руководство районного ТЦК, и по ускоренной процедуре поставить на учет два внедорожника "Volkswagen", который предприниматель намеревался продать. Такую услугу он оценил в 900 долларов США. В случае не получения средств, злоумышленник угрожал передать машины на нужды военных", — говорится в сообщении.

Соответствующая "схема" сотрудника ТЦК и СП была действенной, поскольку согласно нормам действующего законодательства, транспортные средства, находящиеся в собственности предприятий на период действия военного положения, могут быть перерегистрированы только при условии их пребывания на воинском учете в региональном ТЦК СП.

Злоумышленника задержали во время получения неправомерной выгоды. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Задержание работника ТЦК и СП Киева во время получения неправомерной выгоды Задержание работника ТЦК и СП, который требовал деньги за постановку авто на воинский учет

Напомним, 28 марта Служба безопасности Украины задержала мужчину, который хотел устроиться в Десантно-штурмовые войска, чтобы установить доверительные отношения с командованием подразделений и передавать нужную информацию кураторам из ГРУ. Для этого чиновник Киевской ОВА сделал себе фальшивую "справку" о том, что он является капелланом одной из религиозных конфессий.

27 марта правоохранители разоблачили и задержали двух жителей Киева, которые организовали канал поставки наркотического средства (кокаина) из Европейского Союза в Украину, а затем реализовывали "товар" оптовыми партиями во время личных встреч с заказчиками, которые в дальнейшем обеспечивали сбыт по территории страны в розницу.