Германия отправляет в Украину вооружение и военную технику: что именно получат ВСУ

В новый пакет военной помощи, в частности, вошли эвакуационные машины, боеприпасы к различному вооружению, в том числе калибра 155-мм, беспилотники и другое военное оборудование.

Федеральное министерство обороны Германии анонсировало новый пакет военной помощи Украине. Одно из приоритетных направлений немецких поставок — средства противовоздушной обороны, сообщила 28 марта пресс-служба Бундесвера.

Отмечается, что помощь состоит из двух направлений: с одной стороны, это деньги, выделяемые в рамках инициативы федерального правительства по укреплению потенциала безопасности, которые используются для финансирования поставок оружия и других промышленных материалов. С другой — материалы предоставляются из запасов Федеральных вооруженных сил.

В итоге в новый пакет военной помощи Украине вошли:

5 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog (ремонтно-эвакуационная машина);

9 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog (командная машина);

боеприпасы для Leopard 2A6 (из запасов Бундесвера и промышленности);

18 000 боеприпасов калибра 155 мм (из запасов Бундесвера и промышленности) (суммарно: 68 000 шт);

14 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями (суммарно: 196 шт);

30 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun (суммарно: 185 шт);

5 средств постановки помех против БПЛА (суммарно: 84 шт);

180 полевых комплектов RF 360 — систем обнаружения беспилотников;

6 машин разминирования Wisent 1 (суммарно: 32 шт);

2 мостоукладчика Beaver с запасными частями (суммарно: 17 шт);

1 БРЭМ Bergepanzer 2 с запасными частями (суммарно: 16 шт);

1 БРЭМ Dachs (суммарно: 7 шт);

9 минных тралов (суммарно: 43 шт);

1 система наблюдения SATCOM (суммарно: 3 шт);

330 инфракрасных камер;

3 автомобиля для охраны границы (суммарно: 263 шт);

6 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros (суммарно: 30 шт);

2 056 гранатометов RGW 90 Matador (суммарно: 10 000 шт);

24 000 снарядов калибра 40 мм (суммарно: 264 000 шт);

70 гранатометов GMG (суммарно: 700 шт);

3 000 маскировочных сеток (суммарно: 4 152 шт — со складов Бундесвера и промышленности);

2 000 пончо (суммарно: 4 000);

2 аварийных электрогенератора.

Ожидается поступления:

20 БМП Marder(суммарно: 50 шт);

1 гусеничной машины повышенной проходимости Warthog (командирская машина);

перехватчики для ЗРК Patriot;

70 инфракрасных камер.

С момента начала российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине материалы из запасов Федеральных вооруженных сил на сумму около 5,2 миллиарда евро. А на 2024 год в рамках инициативы федерального правительства по укреплению потенциала безопасности выделено около 7,1 миллиарда евро.

Кроме того, более 10 000 украинских солдат прошли военную подготовку в Германии.

Напомним, Европейским членам НАТО не хватает 56 млрд евро для выполнения оборонных обязательств. Наибольший дефицит показала Германия, которая в 2023 году потратила на 14 млрд евро меньше, чем необходимо. Затем в списке следуют Испания — 11 млрд евро, Италия — 10,8 млрд евро и Бельгия с 4,6 млрд евро.