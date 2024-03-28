Между позициями 50 метров: РФ штурмует "мясом" почти уничтоженные Терны, — командир ВСУ (видео)

Военнослужащий Станислав Краснов рассказал, что из-за нехватки боеприпасов Силы обороны полагаются на БПЛА. В то же время оккупанты снарядов не экономят, как и не жалеют свою "низкокачественную пехоту".

Расстояние между украинскими и вражескими позициями в районе Тернов иногда составляет всего 50 метров. Продолжаются напряженные бои. Подробнее о ситуации на Лимано-Купянском направлении в эфире телемарафона 28 марта рассказал командир взвода 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ Станислав Краснов.

"Они бросают вперед эту низкокачественную мясную пехоту, например "Шторм-Z". Чтобы они пролезли хотя бы метр под прикрытием темноты или сильного артиллерийского обстрела и закопались", — объяснил военный.

ВС РФ не жалеют это "мясо", ведь оно состоит из бывших заключенных, наркозависимых и алкоголиков. Уже за ними идут профессиональные группы закрепления, которые лучше обеспечены оружием и хорошо подготовлены.

Украинские силы занимают позиции в самих Тернах, которые размещены в упадине, впереди них и на высотах позади. Российские оккупанты стоят на высотах впереди села. Основные бои сейчас идут в низине.

Село Терны на карте боевых действий Фото: Deep State

"Определенного преимущества нет, потому что артиллерия с обеих сторон работает с высот. В Тернах почти все уничтожено, россияне постоянно обстреливают, не жалеют даже КАБов. Был день, когда они одновременно ударили 6 КАБами по Тернам. Почти все дома уничтожены, но, как ни странно, еще какое-то количество местных здесь остается", — отметил Краснов.

По его словам, в целом ситуация на Лимано-Купянском направлении "стабильно напряженная". Силы обороны ежедневно отражают 10-20 вражеских атак.

"Была (ситуация, — ред.) очень-очень напряженная. Сейчас нам удалось хорошо надавать врагу по зубам, и она стала просто напряженная", — подчеркнул командир.

Он подтвердил, что защитники из-за нехватки боеприпасов для артиллерии полагаются на БПЛА разного типа. В то же время ВС РФ боеприпасы не экономят, их артиллерия "не замолкает". В применении беспилотников силы равны.

Несмотря на это Силам обороны удается продвигаться. В частности, "существенно отбросить врага назад" помогли БПЛА с ночными камерами.

Напомним, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин рассказал, что Орловка обошлась ВС РФ в несколько подразделений. По его словам, теперь внимание врага на Авдеевском направлении сосредоточено на Семеновке.

В 79 ОДШБр показали, как уничтожили взвод вражеских войск еще до начала боя. Пресс-служба отметила, что ВС РФ несут "безумные потери" во время ежедневных штурмов в районе Новомихайловки.