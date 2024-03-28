Боеприпасы, беспилотники и БРЭМ: Украина получит большой пакет помощи от Германии
Украинская армия получила новые дроны, снаряды для танков и артиллерии, гусеничные машины повышенной проходимости для выполнения функций ремонта, эвакуации и транспортировки.
В четверг, 28 марта, Германия объявила о передаче нового пакета военной помощи Киеву. Так, украинские бойцы получат от партнеров беспилотники, боеприпасы для боевых машин, снаряды для артиллерии, бронированные машины и другое. Об этом сообщается в пресс-службе правительства Германии.
Важно отметить, что украинские бойцы получили пять гусеничных машин повышенной проходимости Warthog, предназначенных для выполнения функций ремонта и эвакуации. Кроме того, Германия предоставила девять гусеничных машин Warthog с повышенной проходимостью, которые будут использоваться в качестве командных транспортных средств.
Так, Вооруженные силы Украины получат:
- снаряды для Leopard 2 A6;
- 18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;
- 14 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями;
- 30 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun;
- 5 средств постановки помех против дронов;
- 180 полевых комплектов RF 360 — систем обнаружения беспилотников;
- 6 машин разминирования WISENT 1;
- 2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;
- 1 БРЭМ Bergepanzer 2 с запасными частями;
- 1 БРЭМ DACHS;
- 9 минных тралов;
- 1 система наблюдения SATCOM;
- 330 инфракрасных камер;
- 3 автомобиля для охраны границы;
- 6 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;
- 2 тысячи гранатометов RGW 90 Matador.
В дополнение, армия Украины получила 24 тысячи боеприпасов калибра 40 мм, 70 гранатометов GMG, 3 тысячи маскировочных сеток, 2 тысячи пончо, которые помогут укрыться от осадков, а также 2 аварийных электрогенератора.
Напомним, что 19 марта министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новую военную помощь для Украины. Руководитель ведомства отметил, что Германия поддержит защиту Украины от российской агрессивной войны в краткосрочной перспективе дальнейшими поставками боеприпасов.
Кроме того, 19 марта издание Financial Times сообщило, что членам Альянса не хватает €56 млрд для выполнения оборонных обещаний. Самый большой дефицит показала Германия, которая в прошлом году потратила на €14 млрд меньше, чем было необходимо. Следующей в списке следуют Испания (€11 млрд), Италия (€10,8 млрд) и Бельгия (€4,6 млрд).