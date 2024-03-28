Боеприпасы, беспилотники и БРЭМ: Украина получит большой пакет помощи от Германии

Украинская армия получила новые дроны, снаряды для танков и артиллерии, гусеничные машины повышенной проходимости для выполнения функций ремонта, эвакуации и транспортировки.

В четверг, 28 марта, Германия объявила о передаче нового пакета военной помощи Киеву. Так, украинские бойцы получат от партнеров беспилотники, боеприпасы для боевых машин, снаряды для артиллерии, бронированные машины и другое. Об этом сообщается в пресс-службе правительства Германии.

Важно отметить, что украинские бойцы получили пять гусеничных машин повышенной проходимости Warthog, предназначенных для выполнения функций ремонта и эвакуации. Кроме того, Германия предоставила девять гусеничных машин Warthog с повышенной проходимостью, которые будут использоваться в качестве командных транспортных средств.

Так, Вооруженные силы Украины получат:

снаряды для Leopard 2 A6;

18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;

14 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями;

30 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun;

5 средств постановки помех против дронов;

180 полевых комплектов RF 360 — систем обнаружения беспилотников;

6 машин разминирования WISENT 1;

2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;

1 БРЭМ Bergepanzer 2 с запасными частями;

1 БРЭМ DACHS;

9 минных тралов;

1 система наблюдения SATCOM;

330 инфракрасных камер;

3 автомобиля для охраны границы;

6 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;

2 тысячи гранатометов RGW 90 Matador.

В дополнение, армия Украины получила 24 тысячи боеприпасов калибра 40 мм, 70 гранатометов GMG, 3 тысячи маскировочных сеток, 2 тысячи пончо, которые помогут укрыться от осадков, а также 2 аварийных электрогенератора.

Напомним, что 19 марта министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новую военную помощь для Украины. Руководитель ведомства отметил, что Германия поддержит защиту Украины от российской агрессивной войны в краткосрочной перспективе дальнейшими поставками боеприпасов.

Кроме того, 19 марта издание Financial Times сообщило, что членам Альянса не хватает €56 млрд для выполнения оборонных обещаний. Самый большой дефицит показала Германия, которая в прошлом году потратила на €14 млрд меньше, чем было необходимо. Следующей в списке следуют Испания (€11 млрд), Италия (€10,8 млрд) и Бельгия (€4,6 млрд).