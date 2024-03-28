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Военный Фокус Российско-украинская война

Боеприпасы, беспилотники и БРЭМ: Украина получит большой пакет помощи от Германии

Анастасия Ковалева
Фото: Офис президента | Украина получит большой пакет помощи от Германии

Украинская армия получила новые дроны, снаряды для танков и артиллерии, гусеничные машины повышенной проходимости для выполнения функций ремонта, эвакуации и транспортировки.

В четверг, 28 марта, Германия объявила о передаче нового пакета военной помощи Киеву. Так, украинские бойцы получат от партнеров беспилотники, боеприпасы для боевых машин, снаряды для артиллерии, бронированные машины и другое. Об этом сообщается в пресс-службе правительства Германии.

Важно отметить, что украинские бойцы получили пять гусеничных машин повышенной проходимости Warthog, предназначенных для выполнения функций ремонта и эвакуации. Кроме того, Германия предоставила девять гусеничных машин Warthog с повышенной проходимостью, которые будут использоваться в качестве командных транспортных средств.

Так, Вооруженные силы Украины получат:

  • снаряды для Leopard 2 A6;
  • 18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;
  • 14 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями;
  • 30 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun;
  • 5 средств постановки помех против дронов;
  • 180 полевых комплектов RF 360 — систем обнаружения беспилотников;
  • 6 машин разминирования WISENT 1;
  • 2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;
  • 1 БРЭМ Bergepanzer 2 с запасными частями;
  • 1 БРЭМ DACHS;
  • 9 минных тралов;
  • 1 система наблюдения SATCOM;
  • 330 инфракрасных камер;
  • 3 автомобиля для охраны границы;
  • 6 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;
  • 2 тысячи гранатометов RGW 90 Matador.

В дополнение, армия Украины получила 24 тысячи боеприпасов калибра 40 мм, 70 гранатометов GMG, 3 тысячи маскировочных сеток, 2 тысячи пончо, которые помогут укрыться от осадков, а также 2 аварийных электрогенератора.

Напомним, что 19 марта министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новую военную помощь для Украины. Руководитель ведомства отметил, что Германия поддержит защиту Украины от российской агрессивной войны в краткосрочной перспективе дальнейшими поставками боеприпасов.

Кроме того, 19 марта издание Financial Times сообщило, что членам Альянса не хватает €56 млрд для выполнения оборонных обещаний. Самый большой дефицит показала Германия, которая в прошлом году потратила на €14 млрд меньше, чем было необходимо. Следующей в списке следуют Испания (€11 млрд), Италия (€10,8 млрд) и Бельгия (€4,6 млрд).