Служба безопасности задокументировала новые преступления главарей террористической организации "ДНР", которые организовали "выборы президента РФ" на временно оккупированной части Донецкой области и отчитывались Кремлю о якобы поддержке незаконного голосования со стороны жителей региона.

Главе оккупационной администрации Донецкой области Денису Пушилину, одному из руководителей "избирательного штаба" Владимира Путина Артему Жогу и главе "избиркома ДНР" Владимиру Высоцкому сообщили о подозрениях за организацию массовых фальсификаций относительно участия жителей временно оккупированных территорий Украины в выборах президентах России. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Чтобы сделать там видимость "голосования", гауляйтер Пушилин приехал в город вместе с заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Среди руин временно захваченного райцентра они сделали для росСМИ срежиссированное "видеообращение" якобы местных жителей, чтобы их приобщили к "выборам" страны-агрессора", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что они "отчитывались" в Москву о якобы максимальной поддержке незаконных выборов со стороны жителей региона. Для этого "рисовали голоса" в пользу главы Кремля даже из полностью разрушенной Авдеевки.

"Жога формировал руководящий состав оккупационных "избиркомов" и лично контролировал итоги "голосования". Соответствующие указания он давал Высоцкому, который организовывал подворовые обходы в сопровождении вооруженных захватчиков. Во время таких "рейдов" его участники требовали поставить "нужные" отметки в незаконных бюллетенях", — отметили в СБУ.

СБУ сообщила о подозрениях главарям "ДНР" Фото: СБУ

Всем трем фигурантам сообщили о заочном подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины ("коллаборационная деятельность"). Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Нужно отметить, что по материалам СБУ главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин уже получил заочно 15 лет заключения, а Жога — 12 лет, то есть для них будущие судебные приговоры будут "дополнительными".

Напомним, что президентские выборы в России состоялись 15-17 марта и проходили в условиях жестких ограничений, которые усиливались незаконной агрессивной войной России против Украины, о чем говорится в заявлении высокого представителя ЕС от имени всего Европейского Союза.

Напомним, 28 марта Служба безопасности Украины задержала мужчину, который хотел устроиться в Десантно-штурмовые войска, чтобы установить доверительные отношения с командованием подразделений и передавать нужную информацию кураторам из ГРУ. Для этого чиновник Киевской ОВА сделал себе фальшивую "справку" о том, что он является капелланом одной из религиозных конфессий.

27 марта правоохранители разоблачили и задержали двух жителей Киева, которые организовали канал поставки наркотического средства (кокаина) из Европейского Союза в Украину, а затем реализовывали "товар" оптовыми партиями во время личных встреч с заказчиками, которые в дальнейшем обеспечивали сбыт по территории страны в розницу.