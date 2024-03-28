"Расплатилась" за оружие для войны с Украиной: РФ поддержала Северную Корею в ООН, — AP

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя перед голосованием заявил, что западные страны якобы пытаются "задушить" КНДР, а санкции против нее являются неуместными.

В четверг 28 марта Россия наложила вето на резолюцию ООН, что фактически отменяет контроль экспертов за санкциями против Северной Кореи в отношении ее ядерной программы. Об этом пишет Associated Press.

По словам журналистов, сами санкции остаются в силе.

"Голосование России вызвало обвинения Запада в том, что Москва действовала с целью скрыть закупки оружия у Северной Кореи для использования в войне против Украины, в нарушение санкций", — сказано в материале.

Сообщается, что во время голосования 13 членов совета проголосовали "за", однако против выступила Россия, а Китай воздержался.

"Резолюция Совета Безопасности продлила бы мандат группы экспертов на год, но вето России остановит ее работу", — отметили журналисты.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя перед голосованием заявил, что западные страны якобы пытаются "задушить" Северную Корею, а санкции являются неуместными и "оторванными от реальности".

Реакция других членов Совбеза ООН

Заместитель посла США Роберт Вуд заявил уже после голосования, что вето России было ни чем иным, как попыткой одного члена совета заставить замолчать независимые объективные расследования о нарушениях санкций против Северной Кореи.

По его словам, Россия действовала потому, что в прошлом году комиссия начала сообщать о вопиющих нарушениях резолюций Совета Безопасности ООН со стороны Москвы.

Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что российское вето последовало за сделками по оружию между Россией и Северной Кореей в нарушение санкций ООН, включая передачу баллистических ракет, которые ВС РФ затем использовали для обстрелов Украины.

Журналисты напомнили, что Совет Безопасности ввел санкции после первого испытательного ядерного взрыва Северной Кореи в 2006 году и с годами только ужесточал их. Всего было принято 10 резолюций, направленных на сокращение финансирования и ограничение ее ядерных программ и программ баллистических ракет.

Ранее СМИ сообщали, что Россия поставляет нефть в КНДР в обмен на оружие. Так, россияне начали осуществлять прямые поставки нефти в Северную Корею в обход санкций ООН, пишут журналисты.