Разбили вдребезги: пограничники показали, как уничтожили российский РЭБ дронами (видео)

По информации ГПСУ, техника ВС РФ оказалась абсолютно беспомощной перед аэроразведчиками Харьковского пограничного отряда.

В четверг, 28 марта, в сети появилось видео, на котором зафиксировано уничтожение российского РЭБа с помощью дронов. Об этом сообщила Госпогранслужба в официальном телеграм-канале.

Украинские пограничники уничтожили российский комплекс РЭБ в Харьковской области, а процесс сняли на видео. Как отмечается в сообщении, сначала аэроразведка высмотрела вражеский РЭБ, после чего ударные дроны за несколько сбросов уничтожили систему дотла.

"Абсолютно беспомощным оказался РЭБ оккупантов перед аэроразведчиками Харьковского пограничного отряда. Казалось, должен был бы наши БПЛА глушить, но куда там!" — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экипаж 53-й ОМБр им. князя Владимира Мономаха во время боя за 15 минут уничтожил три танка противника. В то же время в бригаде отметили, что три российских танка были подбиты тремя выстрелами.