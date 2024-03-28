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Военный Фокус Российско-украинская война

Разбили вдребезги: пограничники показали, как уничтожили российский РЭБ дронами (видео)

Татьяна Зарембо
Фото: Скриншот | Пограничники Харьковского отряда уничтожили вражеский РЭБ дронами

По информации ГПСУ, техника ВС РФ оказалась абсолютно беспомощной перед аэроразведчиками Харьковского пограничного отряда.

В четверг, 28 марта, в сети появилось видео, на котором зафиксировано уничтожение российского РЭБа с помощью дронов. Об этом сообщила Госпогранслужба в официальном телеграм-канале.

Украинские пограничники уничтожили российский комплекс РЭБ в Харьковской области, а процесс сняли на видео. Как отмечается в сообщении, сначала аэроразведка высмотрела вражеский РЭБ, после чего ударные дроны за несколько сбросов уничтожили систему дотла.

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"Абсолютно беспомощным оказался РЭБ оккупантов перед аэроразведчиками Харьковского пограничного отряда. Казалось, должен был бы наши БПЛА глушить, но куда там!" — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экипаж 53-й ОМБр им. князя Владимира Мономаха во время боя за 15 минут уничтожил три танка противника. В то же время в бригаде отметили, что три российских танка были подбиты тремя выстрелами.