Украинский Himars прицельно уничтожил российский ЗРК "Бук" на Запорожском направлении (видео)

Бойцы ССО обнаружили комплекс ПВО россиян, а подразделение Сил обороны выстрелом из РСЗО HIMARS уничтожило его.

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Силы обороны Украины уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Сил спецопераций ВСУ во вторник, 26 марта.

Во время разведывательных действий на Запорожском направлении операторы 3-го отдельного полка специального назначения им. князя Святослава Храброго обнаружили ЗРК "Бук" российских оккупантов. Спецназовцы навели на вражескую цель огонь РСЗО HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны и метким выстрелом комплекс россиян был уничтожен.

Видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

РСЗО HIMARS — что известно

Реактивная система залпового огня M142 HIMARS — американская реактивная артиллерийская система. Облегченная версия M270 с уменьшением огневого потенциала, но сохранением того же арсенала и защиты персонала. Предназначена для тактики "стреляй-и-беги". Разработана в 1996-2000 годах. Производится с 2003 года.

Предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

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Ранее сообщалось, что экипаж 53-й ОМБр им. князя Владимира Мономаха во время боя за 15 минут уничтожили три танка противника. При этом в бригаде отметили, что три российских танка были подбиты тремя выстрелами.