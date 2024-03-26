Український Himars прицільно знищив російський ЗРК "Бук" на Запорізькому напрямку (відео)

Бійці ССО виявили комплекс ППО росіян, а підрозділ Сил оборони пострілом з РСЗВ HIMARS знищив його.

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Сили оборони України знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" на Запорізькому напрямку. Про це повідомила пресслужба Сил спецоперацій ЗСУ у вівторок, 26 березня.

Під час розвідувальних дій на Запорізькому напрямку оператори 3-го окремого полку спеціального призначення ім. князя Святослава Хороброго виявили ЗРК "Бук" російських окупантів. Спецпризначенці навели на ворожу ціль вогонь РСЗВ HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони і влучним пострілом комплекс росіян було знищено.

Відеозапис успішної атаки українських воїнів опубліковано у соцмережах.

РСЗВ HIMARS — що відомо

Реактивна система залпового вогню M142 HIMARS — американська реактивна артилерійська система. Полегшена версія M270 зі зменшенням вогневого потенціалу, але збереженням того самого арсеналу та захисту персоналу. Призначена для тактики "стріляй-і-тікай". Розроблена у 1996–2000 роках. Виготовляється з 2003 року.

Призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

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Раніше повідомлялося, що екіпаж 53-ї ОМБр ім. князя Володимира Мономаха під час бою за 15 хвилин знищив три танки противника. Водночас в бригаді зазначили, що три російські танки було підбито трьома пострілами.