Бійці ЗСУ вразили місце розташування операторів російських БПЛА (відео)

Авіаудар було завдано високоточною планувальною бомбою GLSDB. На думку експертів, це були або AASM 250 HAMMER класу "повітря-земля" французького виробництва, або американська JDAM.

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Українська авіація завдала точного удару по розташуванню операторів російських безпілотників на Херсонському напрямку. Під час авіаудару ЗСУ застосували високоточні планувальні бомби GLSDB. Кадри ураження позиції противника опублікувала 25 березня команда аеророзвідки "Аеронавти".

"Спільна робота 32-ї ОАБр, 140 окремого розвідувального батальйону корпусу морської піхоти і 73-го морського центру ССО", — йдеться в коментарі під відео.

Також повідомляється, що днем раніше за допомогою GLSDB було знищено будинок, у якому проживав екіпаж ворожих БПЛА.

Зазначимо, що на кадрах зафіксовано досить потужний вибух, тож якщо всередині перебував особовий склад противника, то його, найімовірніше, було знищено.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", вибух такої потужності свідчить про застосування по позиції ЗС РФ керованої авіабомби французького виробництва — AASM 250 HAMMER класу "повітря-земля", яка була запущена з літака Повітряних сил ЗСУ. Також не виключено, що це могла бути американська JDAM.

Місцезнаходження будинку з російськими операторами БПЛА

Тим часом OSINT-спостерігачі з'ясували, що будинок, у якому перебували оператори російських безпілотників, розташований у селі Чернянка, Каховського району Херсонської області. Причому раніше було помічено автомобіль, на якому пересувалися окупанти.

Раніше повідомлялося, що екіпаж 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха під час бою за 15 хвилин знищили три танки противника. При цьому в бригаді зазначили, що три російські танки були підбиті трьома пострілами.