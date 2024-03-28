"Только 3% поразили военные цели": Умеров рассказал о результатах атак ВС РФ

По данным Минобороны, от российских обстрелов в основном страдала гражданская инфраструктура. Рустем Умеров подчеркнул, что от эффективности украинской ПВО зависит безопасность членов НАТО.

Целями для большинства российских ударов чаще всего становятся гражданские объекты. Большую часть жертв среди мирных жителей вызвали обстрелы. Об этом 28 марта сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он рассказал, что выступил на внеочередном заседании Совета Украина-НАТО. Обсуждение касалось недавних массированных авиаударов со стороны РФ и необходимости усиления украинской ПВО.

"Общая взрывная мощность комбинированных авиаударов по Украине с начала года превышает 9 килотонн. Лишь 3% этих российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поразили военные цели, тогда как 97% поражали гражданскую инфраструктуру", — проинформировал Умеров.

В ООН подтвердили, что 712 из 1804 жертв среди гражданских за последние три месяца погибли в результате ракетных обстрелов и атак барражирующими боеприпасами.

"Предоставил детальный обзор насущных потребностей противовоздушной обороны Украины. В этом вопросе важна поддержка партнеров. Это спасет тысячи невинных жизней", — подчеркнул глава Минобороны.

Он добавил, что чем больше российских ракет собьют над Украиной, тем меньшую угрозу они будут представлять для соседних стран-членов НАТО.

Напомним, 28 марта ВС РФ обстреляли Херсон, Харьковскую и Донецкую области. Фокус собрал все, что известно о вражеских атаках.

Также 28 марта председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко предупредил, что Россия может ударить ракетами "Циркон" по городам, в которых потенциально нет Patriot. Кроме того, военный сообщил о риске комбинированных ударов.