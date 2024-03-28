Российские оккупанты обстреляли Херсон, Харьковскую и Донецкую области: есть погибшие (фото)

Во время обстрелов российских оккупантов в Херсоне, Харьковской и Донецкой областях погибли четыре человека, повреждено немало частных и многоквартирных домов.

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В четверг, 28 марта, российские агрессоры обстреляли из разных видов вооружения Херсон и общины в Харьковской и Донецкой областях. Фокус собрал все, что известно на данный момент.

Херсон

В областном центре председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в официальном телеграм-канале сообщил, что оккупанты обстреляли такси с пассажирами, в результате чего 50-летний водитель автомобиля погиб на месте.

"Двое пассажиров, 36-летний мужчина и 39-летняя женщина, — ранены. Их доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь", — отметил он.

Фото: Telegram Фото: Telegram

Донецкая область

28 марта утром ГСЧС сообщили, что оккупанты нанесли авиаудар по городу Николаевка Краматорского района. Удар пришелся на жилой массив и частично разрушил двухэтажный многоквартирный дом.

Фото: ГСЧС

"Более трех часов продолжались аварийно-спасательные работы, чрезвычайники разобрали 20 тонн разрушенных строительных конструкций и изъяли из-под завалов тело погибшей женщины", — говорится в сообщении спасательной службы.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Кроме того, ГСЧС отметила, что повреждены 22 частных и многоквартирных дома.

Харьковская область

Полиция Харьковской области в официальном Facebook разместила информацию, что в 10 часов утра российские оккупанты ударили по городу Волчанску и селу Мочановка Купянского района.

На Купянщине возле поликлиники в гражданском автомобиле от ранений умерла 57-летняя женщина, травмы получил ее муж.

Фото: Нацполиция Украины

"В Волчанске вражеский снаряд попал во двор частного дома, где находился 60-летний мужчина. Он получил осколочные огнестрельные ранения. Также с контузией в больницу доставлен 48-летний житель Волчанска", — сообщили полицейские.

Фото: Нацполиция Украины

Кроме того, днем, 28 марта, полиция Харьковской области опять сообщила, что российские оккупанты снова обстреляли Волчанск, а также поселок Высокий Харьковского района и село Куриловка Купянского района. Погиб мужчина, ранены три женщины.

В результате артиллерийского обстрела в городе Волчанск произошел пожар в частном доме. 59-летний хозяин сгорел в доме.

Чуть позже оккупанты ударили по Харьковскому району. Боеприпас попал в частные домохозяйства. Ранения получила 71-летняя жительница поселка Высокий.

Повреждены более 10 домов, хозяйственные постройки. По предварительным данным, взорвалась ракета Х-35У.

Впоследствии российские агрессоры обстреляли село Куриловка. Здесь, вероятно, удар нанесли управляемой авиабомбой. В результате пострадали две женщины — 56 и 58 лет. Жительницы села от госпитализации отказались.

На местах событий работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники.

По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Модернизировали авиабомбы на 250 кг: в Воздушных силах раскрыли детали атаки по Харькову

Напомним, 27 марта ВС РФ запустили по Харькову авиабомбы, в результате чего пострадали около 20 человек. Ранения получили дети в возрасте 13, 9 и 2 лет, а самому младшему пострадавшему всего 3 месяца. Один человек погиб. Целью оккупантов стали многоэтажки и детский сад.