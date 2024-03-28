Модернизировали авиабомбы на 250 кг: в Воздушных силах раскрыли детали атаки по Харькову

По словам спикера ведомства Ильи Евлаша, противник 2 года не беспокоил регион авиабомбами, но сейчас вернулся к применению вооружения. При этом у оккупантов их достаточное количество из старых запасов.

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Российские оккупанты 27 марта впервые за 2 года атаковали Харьков авиабомбами. Это была их модернизированная версия. Деталями вражеского террора поделился спикер Воздушных сил Илья Евлаш в комментарии "24 каналу".

По его словам, противник продолжает атаки по густонаселенным районам Харькова, однако сейчас фиксируется небольшая смена тактики. ВС РФ не запускали авиабомбы с авиации по региону с 2022 года.

Связано это может быть с тем, что сейчас Россия пытается модифицировать свои старые запасы, которых у них есть еще достаточное количество. Вес авиабомб, которые вчера атаковали город — 250 килограммов.

"Был удар модернизированной КАБ. Россияне ранее применяли это оружие в Мирнограде, что в Донецкой области. Но по Харьковщине такое использование впервые", — заявил Илья Евлаш.

Отдельно представитель Воздушных сил заявил, что противник также регулярно использует для обстрела мирных городов различные зенитные ракетные комплексы, в том числе и С-300. Скорость полета такого вооружения крайне высокая, однако у украинских защитников есть возможность бороться с ними.

Вражеские ракеты перехватывают при помощи западных систем противовоздушной обороны, однако до сих пор существует потребность в том, чтобы увеличить их количество. Это значительно повысит безопасность жизни в Украине.

"Линия соприкосновения непосредственно с врагом, границы с Беларусью, Приднестровьем, временно оккупированным Крымом – они все также нуждаются в мощных системах ПВО, чтобы прикрывать наши объекты критической инфраструктуры, объекты энергетики и мосты", — подытожил Илья Евлаш.

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Напомним, 27 марта ВС РФ запустили по Харькову авиабомбы, в результате чего пострадали около 20 людей. Ранения получили дети в возрасте 13, 9 и 2 лет, а самому младшему пострадавшему всего 3 месяца. Один человек погиб. Целью оккупантов стали многоэтажки и детский сад.