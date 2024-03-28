Российский авиаудар по Харькову: медики рассказали о состоянии раненого младенца

Самому маленькому ребенку, пострадавшему от российского авиаудара не исполнилось и года. У малыша осколочные ранения мягких тканей.

Семеро раненых в результате авиаобстрела российских оккупантов по жилому массиву Харькова, который произошел 27 марта, находятся в больнице. Среди госпитализированных есть ребенок, которому нет и года. Самой старшей пациентке — 92 года. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на слова и.о. генерального директора медучреждения Константина Лобойко.

"У всех осколочные ранения различных участков тела. Профиль госпитализации зависит от того, куда прилетел осколок", — сообщил Лобойко.

По его словам, младенец получил занозные ранения мягких тканей. Других детей выписали из больницы почти сразу.

Среди пострадавших есть пациенты с ранением глаза, головы, а также мягких тканей — туловища и конечностей.

Напомним, днем 27 марта ВС РФ впервые ударили по Харькову модифицированным боеприпасом УМПБ Д-30. В результате авиаобстрела повреждены два 5-этажных жилых дома, один 4-этажный жилой дом и 3 автомобиля. Пострадали 19 человек, среди них 4 ребенка. 59-летний гражданский мужчина погиб.

Представитель Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что ВС РФ не атаковали авиабомбами Харьков с 2022 года. По его словам, оккупанты применили модернизированную КАБ весом 250 килограммов. Ранее россияне использовали это оружие в Мирнограде Донецкой области.