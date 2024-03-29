Зонтик ПВО Украины сжимается: ВС РФ могут отсекать участки фронта и разрушать логистику, — ISW

Украинская ПВО не сможет защитить важные объекты в тылу, к тому же, российская авиация будет беспрепятственно действовать вдоль линии фронта и обеспечивать оперативное продвижение.

Сокращение зонтика противовоздушной обороны Украины позволит российским силам оказывать нелинейное оперативное воздействие на украинские позиции на передовой и в тылу. Промышленные объекты в городах окажутся незащищенными. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 28 марта.

Аналитики ссылаются на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что с 18 по 24 марта ВКС РФ запустили 190 ракет различных типов, 140 дронов Shahed и 700 корректируемых бомб по целям в Украине. Новое усиление российских обстрелов, вероятно, заставит Украину защищать приоритетные объекты — населенные пункты, критическую инфраструктуру и промышленные объекты в тылу, а не на линии фронта, считают аналитики ISW.

Кулеба отметил, что широкое применение РФ планирующих бомб вдоль линии фронта дает РФ серьезное преимущество. Единственное, что можно этому противопоставить — ПВО, которая бы сбивала самолеты с бомбами.

КАБы

Российские силы, среди прочего, с помощью массированных ударов планирующими бомбами добились тактического эффекта при захвате Авдеевки в середине февраля и затем постоянно наращивали удары управляемыми и неуправляемыми бомбами по тыловым и передовым украинским позициям.

Представители Запада и Украины все чаще предупреждают о критическом дефиците ракет ПВО в ближайшие месяцы. Дальнейшее сужение зонтика ПВО не только ограничит возможности по защите критически важных объектов в тылу, но и, вероятно, позволит российской авиации безопасно действовать вдоль линии фронта. Российские самолеты смогут разрушать военную логистику и города. При этом ВКС РФ значительно снизят боевые возможности Украины и смогут изолировать отдельные участки на передовой для оперативного продвижения.

Как защититься от КАБов

Помощь США добавила бы устойчивости зонтику ПВО Украины — и описанная перспектива уже бы не просматривалась. Президент Владимир Зеленский заявил 28 марта, что пять-семь дополнительных систем ПВО Patriot позволят Украине защитить населенные пункты, промышленные объекты и украинскую армию. Кулеба добавил, что сильная противовоздушная оборона вдоль линии фронта не позволит ВСУ терять позиции и вынудит российские войска отойти.

Напомним, что 29 марта ВКС РФ провели массированный обстрел Украины: запустили 99 ракет и БПЛА.

Также сообщалось, что войска РФ захватили 505 кв. км за полгода. С января по конец марта были оккупированы дополнительные 100 км.