ВСУ уничтожили новую российскую САУ "Флокс": чем особенна артустановка (видео)

FPV-дрон с тепловизионной камерой обнаружил и уничтожил новейшую минометно-артиллерийскую установку оккупантов в районе Бахмута.

Подразделение Signum из состава 93-й отдельной механизированной бригады уничтожили новейшую российскую САУ "Флокс" на базе "Урала". Об этом сообщает волонтер Сергей Стерненко в своем телеграм-канале.

С помощью тепловизионного FPV-дрона бойцы 93-й бригады смогли уничтожить российскую САУ "Флокс". Это уже второе подтвержденное поражение новой артустановки российской армии. Враг принял на вооружение "Флокс" в октябре 2023 года, уже на следующий день ее поразили в Херсонской области. Сейчас артиллерийско-минометную систему уничтожили возле временно оккупированного Бахмута.

2С40 "Флокс" — это российская 120-мм артустановка, которая может вести огонь на расстояние до 7-10 км. Пушка должна подавлять живую силу, артиллерийские или минометные батареи врага и атаковать другие цели. Кабина Урала-4320 бронированная и защитит от обломков. Особенностью "Флокса" называют способность вести огонь минометными минами или специальными снарядами. Поэтому россияне декларируют способность использовать "Флокс" как гаубицу или миномет. Также есть возможность вести огонь по прямой наводке.

Дебютировал "Флокс" на выставке "Армия-2016" в РФ разработки ЦНИИ "Буревестник". Только в октябре 2023 года машина была принята на вооружение и первая партия пошла в ВС РФ.

Напомним, 6 октября "Ростех" заявлял о получении ВС РФ новой 2С40 "Флокс".

Уже после этого ВСУ уничтожили российскую САУ "Флокс".