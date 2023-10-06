Упор на мобильность: войска РФ получат новейшую 120-мм самоходку 2С40 "Флокс" (видео)

Самоходное орудие создано на колесной платформе бронеавтомобиля "Урал-4320" повышенной проходимости и, по заявлениям разработчиков, обладает способностью вести огонь в режиме огневого налета.

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Российская корпорация "Ростех" начала поставку в войска РФ новейшего 120-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С40 "Флокс", которое способно вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минометными минами. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба компании.

В пресс-релизе сказано, что самоходка создана на колесном шасси и отличается хорошими показателями мобильности и защищенности.

"Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию. Бронированная кабина и отсеки для боеприпасов обеспечивают на марше и при смене позиции повышенную защиту расчета и боезапаса", — говорится в сообщении.

Подробнее о новой САУ

Самоходка "Флокс" разработана в рамках ОКР "Набросок", а проект создан в нижегородском ЦНИИ "Буревестник". О старте ее серийного производства стало известно в 2022 году.

Орудие смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля "Урал-4320" с колесной формулой 6х6. Это говорит о том, что российские оружейники все больше обращают внимание на мобильность своей артиллерии. Например, в июле текущего года в "Ростехе" заявили о завершении испытаний 152-мм гаубицы "Мальва", также созданной на колесной платформе.

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Баллистические характеристики 2С40 вполне достойны — самоходка способна поднимать ствол в диапазоне от -2 до + 80 градусов, что позволяет вести огонь по навесной траектории, прямой наводкой, а также забрасывать мины фактически вертикально.

О скорострельности САУ пока неизвестно. Российские обозреватели лишь указывают, что "Флокс" способен поражать цели в режиме так называемого огневого налета, когда несколько снарядов, выпущенных под разным углом, одновременно достигают цели.

Что касается используемых боеприпасов, то пушка может работать со всем спектром существующих 120-мм снарядов и мин.

По словам представителя "Ростеха" Бекхана Оздоева, комплекс обладает сбалансированы автоматизированные и ручные операции.

"Флокс" обладает улучшенными мобильностью, защищенностью, в нем рационально сбалансированы ручные и автоматизированные операции, максимально облегчена работа экипажа. В сочетании с относительно невысокой ценой все это делает орудие доступным и востребованным в войсках", — подчеркнул Оздоев.

Ранее сообщалось, что в сентябре на фронте впервые появилась российская минометная установка "Вена", созданная на базе БМП-3. Российские оружейники утверждают, что самоходка сочетает в себе функции гаубицы и миномета, и обладает современной оптикой и высоким уровнем автоматизации.