Упор на мобільність: війська РФ отримають новітню 120-мм самохідку 2С40 "Флокс" (відео)

Самохідна гармата створена на колісній платформі бронеавтомобіля "Урал-4320" підвищеної прохідності і, за заявами розробників, має здатність вести вогонь у режимі вогневого нальоту.

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Російська корпорація "Ростех" почала постачання у війська РФ новітньої 120-мм самохідної артилерійської установки (САУ) 2С40 "Флокс", яка здатна вести вогонь як артилерійськими снарядами, так і мінометними мінами. Про це 5 жовтня повідомила пресслужба компанії.

У пресрелізі зазначено, що самохідка створена на колісному шасі та вирізняється хорошими показниками мобільності та захищеності.

"Гармату створено на шасі захищеного автомобіля підвищеної прохідності, що дає змогу їй після кількох пострілів швидко змінювати вогневу позицію. Броньована кабіна та відсіки для боєприпасів забезпечують на марші та під час зміни позиції підвищений захист розрахунку та боєзапасу", — йдеться в повідомленні.

Детальніше про нову САУ

Самохідка "Флокс" розроблена в рамках ДКР "Набросок", а проєкт створено в нижегородському ЦНДІ "Буревесник". Про старт її серійного виробництва стало відомо 2022 року.

Гармата змонтована на базі армійського бронеавтомобіля "Урал-4320" з колісною формулою 6х6. Це свідчить про те, що російські зброярі все більше звертають увагу на мобільність своєї артилерії. Наприклад, у липні поточного року в "Ростех" заявили про завершення випробувань 152-мм гаубиці "Мальва", також створеної на колісній платформі.

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Балістичні характеристики 2С40 цілком гідні — самохідка здатна підіймати ствол у діапазоні від -2 до + 80 градусів, що дає змогу вести вогонь за навісною траєкторією, прямою наводкою, а також закидати міни фактично вертикально.

Про скорострільність САУ поки що невідомо. Російські оглядачі лише вказують, що "Флокс" здатний вражати цілі в режимі так званого вогневого нальоту, коли кілька снарядів, випущених під різним кутом, одночасно досягають цілі.

Що стосується використовуваних боєприпасів, то гармата може працювати з усім спектром наявних 120-мм снарядів і мін.

За словами представника "Ростех" Бекхана Оздоєва, комплекс має збалансовані автоматизовані та ручні операції.

"Флокс" володіє поліпшеними мобільністю, захищеністю, в ньому раціонально збалансовані ручні та автоматизовані операції, максимально полегшена робота екіпажу. У поєднанні з відносно невисокою ціною все це робить гармату доступною і затребуваною у військах", — підкреслив Оздоєв.

Раніше повідомлялося, що у вересні на фронті вперше з'явилася російська мінометна установка "Вена", створена на базі БМП-3. Російські зброярі стверджують, що самохідка поєднує в собі функції гаубиці та міномету, має сучасну оптику і високий рівень автоматизації.