Нет живого места: OSINT-аналитики показали карту движения ракет РФ по Украине 29 марта

По данным OSINT-аналитиков, ракеты летели из Крыма, а также других оккупированных территорий Украины. Пуски еще некоторых воздушных целей осуществлялись уже из российских регионов.

OSINT-аналики опубликовали инфографику приблизительной траектории полета крылатых ракет дальнего радиуса действия Х-101/555, а также аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал"во время утренней атаки ВС РФ на Украину 29 марта. Соответствующий пост сделал Telegram-канал monitorwar.

При этом, как отмечают аналитики, на карте не отображены маршруты движения ударных дронов Shahed. Все данные взяты из официальных сообщений Воздушных сил ВСУ.

Схема полета российских ракет над Украиной 29 марта Фото: Monitorwar

"Маршруты могут быть специально с погрешностью/не до конца доведены. Вся информация на карте публичная, никакой ценности врагу не несет. Информация собирается с официального телеграмм канала Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении аналитиков.

Судя по карте, ракеты летели из Крыма, а также других оккупированных территорий Украины, также часть ракет была выпущена с территории России.

Также аналитики представили карту взрывов и активности ПВО на территории Украины 29 марта.

Карта взрывов и работы ПВО 29 марта

Массированный обстрел Украины 29 марта

Утром 29 марта Вооруженные силы Российской Федерации совершили массированный ракетный обстрел территории Украины. Российские оккупанты атаковали территорию Украины "Кинжалами" и крылатыми ракетами. Взрывы прогремели в Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

По данным командования, россияне выпустили 99 ракет и ударных БПЛА типа Shahed. Силам обороны удалось перехватить и уничтожить 84 воздушные цели.