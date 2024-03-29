Российский "Севмаш" проходит модернизацию: как это отразится на производстве подводных лодок

На предприятии, в числе прочего, создается инфраструктура, которая необходима для реализации блочно-модульного метода строительства атомных подводных лодок. Это сократит сроки строительства АПЛ на 18 месяцев.

Ведущий российский производитель подводных лодок — "Севмаш" объявил о завершении масштабной модернизации гальванического цеха, ответственного за нанесение специального покрытия на металлические изделия. Как говорится в материале Defense News, этот проект, завершенный в текущем месяце, направлен на повышение энергоэффективности производства на заводе, который планирует построить атомную подводную лодку пятого поколения для России.

Согласно данным компании, на северодвинском "Севмаше" введены в эксплуатацию новые гальванические участки, включающие ультразвуковую очистку, специализированное хромирование, твердое и электроизоляционное анодирование, а также химическое никелирование.

Потенциал предприятия

Как рассказал эксперт из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Павел Лузин, цикл строительства и испытаний новых субмарин теперь составляет около семи лет. В настоящее время завод занят строительством восьми-десяти подводных лодок на различных этапах. Однако, по его мнению, пока неясно, сможет ли "Севмаш" реализовать все планы, учитывая ограничения доступа к западным технологиям и оборудованию из-за санкций.

"В условиях закрытия доступа к западным технологиям и оборудованию, когда вся цепочка кооперации, участвующая в создании подводных лодок, страдает от санкций, сложно предсказать, насколько эффективной будет модернизация "Севмаша", — отметил Лузин.

Предприятие "Севмаш" в городе Северодвинск, РФ

Модернизация на "Севмаше"

Последняя крупная модернизация производства "Севмаша" была проведена в 1970-х годах для строительства атомных подводных лодок третьего поколения. Начиная с 2011 года, в рамках Федеральной целевой программы развития военно-промышленного комплекса России, началось техническое перевооружение и реконструкция.

Завод получил значительные инвестиции (около 507 млн долларов) на приобретение нового технологического оборудования в различных странах, а после 2022 года начал активно развивать местное производство оборудования. Процесс модернизации включает в себя не только технические аспекты, но и энергетическую эффективность, как в случае перехода на использование природного газа вместо нефти и угля.

Так в 2023 году компания завершила модернизацию металлургического цеха, в ходе которой были приобретены электродуговые печи для производства стали, оборудование для внепечной обработки стали, газоочистные станции для печных выбросов и системы охлаждения с замкнутым водооборотом.

Также важным этапом модернизации стало обновление кранового оборудования, что способствует более эффективному производственному процессу.

"Севмаш" планирует продолжить участие в Федеральной целевой программе до 2027 года и использовать эту возможность для дальнейшей модернизации производства в рамках строительства подводных лодок пятого поколения. Лузин добавил, что в настоящее время "Россия активно работает над созданием таких подводных лодок, с учетом планируемого строительства лодок проектов "Борей" и "Ясень" по крайней мере до начала 2030-х годов".

Спуск на воду подводной лодки "Новосибирск"

Новый подход к сборке субмарин

Еще один важный момент в техническом перевооружении завода — создание инфраструктуры, необходимой для реализации блочно-модульного метода строительства атомных подводных лодок. Этот подход предполагает сборку субмарин из крупных блоков, заполненных оборудованием. Он заменит существующий на Севмаше модульно-агрегатный метод, внедренный при строительстве атомных подводных лодок третьего поколения.

При новом методе большая часть сборочных работ выполняется в специализированных цехах, после чего блоки подаются на стапель для окончательной сборки всей подлодки. По мнению российских специалистов, такой подход позволит повысить качество работ, снизить трудоемкость и себестоимость, а также сократить сроки строительства АПЛ на 18 месяцев.

Металлургический цех "Севмаша"

Между тем, данный метод требует повышенной точности всего технологического процесса и высокой культуры производства на всех этапах, а его внедрение требует много времени. Россияне планируют завершить работы в этом направлении к 2031 году.

Таким образом, завершение модернизации производства на "Севмаше" не только повышает эффективность производства подводных лодок, но и подтверждает стремление России к укреплению своих оборонных возможностей в морской сфере.

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