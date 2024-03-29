США перенесли испытания МБР Sentinel на 2026 год: в чем причина

Программа замены МБР Minuteman III — это не только создание новой ракеты, но и переоборудование пусковых шахт, системы управления и других компонентов.

Первый полет новейшей межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel отложили на 2026 год. Об этом сообщает Breaking Defense.

Главный подрядчик Northrop Grumman ограниченно заявил, что искать виновных в переносе трудно, потому что первое летное испытание провести в декабре 2023 года, как было запланировано, оказалось огромным вызовом. Ракета Sentinel должна прийти на замену МБР Minuteman III, но процесс тестирования затянется еще больше, чем на два года. Документы на 2025 финансовый год показывают, что ракета не взлетит раньше февраля 2026 года.

Представитель Воздушных сил подтвердил значительное отклонение от графика добавив, что перенос первого полета связан с компонентами наведения.

"Хотя первый полет состоится позже, чем планировалось изначально, это не является критическим. Воздушные силы и Офис министра обороны продолжают тесно сотрудничать над определением и реализацией вариантов уменьшения рисков и оптимизации графика", — заявил представитель ВС США.

Также армия проводит переоценку программы Sentinel, потому что в январе были обнародованы нарушения в расходах. Стоимость проекта выросла на 37% до более 130 млрд. Обзор должен завершиться к лету текущего года. По предварительным оценкам, значительная часть роста стоимости Sentinel связана с сегментом управления и запуска. Сама ракета не является основной причиной роста расходов.

В Northrop Grumman добавили, что программа Sentinel очень сложная. Речь идет не только о создании ракеты, но и на пусковые шахты, стартовые центры и другие важные компоненты.

Напомним, 25 января СМИ впервые сообщили о проблемах с ракетами Sentinel.