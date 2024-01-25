Придется найти деньги: в США "томозит" ядерная программа LGM-35A Sentinel

Как оказалось стоимость программы возросла на 37% и достигла 132 млрд долларов. Однако, по словам американских военных, у США нет альтернативы.

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ВВС США не намерены отказываться от своей программы по созданию межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения LGM-35A Sentinel, несмотря на огромный перерасход средств. Ожидается что программа будет стоить на 37%больше, чем предыдущие прогнозы, и обойдется почти 132 миллиарда долларов. Об этом 24 января сообщили обозреватели Breaking Defence.

Заместитель начальника штаба ВВС генерал-лейтенант Рик Мур дал понять, что несмотря на бюджетное давление у вооруженных сил нет альтернативы, поэтому программа будет продвигаться дальше.

"Нам придется найти деньги. Sentinel будет финансироваться. Один из способов не решать эту проблему — думать, что мы можем просто продлить срок службы Minuteman III. Для Minuteman III не существует жизнеспособной программы продления срока службы, которую мы могли бы предусмотреть", — заявил генерал.

Чиновники объяснили, увеличение бюджета к 132 млрд долларов в вызван не самой ракетой, а главным образом объектами, обеспечивающими ее работу, такими как шахты и пусковые центры.

Для оптимизации расходов ВВС сократят количество платформ для ракет, чтобы перейти к закупкам высокотехнологичной техники. По словам Мура, количество истребителей сократят с семи до двух, а бомбардировщиков — с четырех до двух и т.д. Эти меры позволят снизить средний возраст флота, а также позволят службе "ставить на вооружение только то, что актуально".

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Напомним, в ноябре прошлого года министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что ядерная программа США LGM-35A Sentinel испытывает трудности и вызывает его большое беспокойство. Помимо финансовых проблем, программа столкнулась с нехваткой квалифицированных специалистов.