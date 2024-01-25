Доведеться знайти гроші: у США "томозить" ядерна програма LGM-35A Sentinel

Як виявилося, вартість програми зросла на 37% і досягла 132 млрд доларів. Однак, за словами американських військових, у США немає альтернативи.

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ВПС США не мають наміру відмовлятися від своєї програми зі створення міжконтинентальної балістичної ракети нового покоління LGM-35A Sentinel, попри величезну перевитрату коштів. Очікується, що програма коштуватиме на 37% більше, ніж попередні прогнози, і обійдеться майже 132 мільярди доларів. Про це 24 січня повідомили оглядачі Breaking Defence.

Заступник начальника штабу ВПС генерал-лейтенант Рік Мур дав зрозуміти, що, незважаючи на бюджетний тиск, збройні сили не мають альтернативи, тому програма просуватиметься далі.

"Нам доведеться знайти гроші. Sentinel буде фінансуватися. Один зі способів не розв'язувати цю проблему — думати, що ми можемо просто продовжити термін служби Minuteman III. Для Minuteman III не існує життєздатної програми продовження терміну служби, яку ми могли б передбачити", — заявив генерал.

Чиновники пояснили, що збільшення бюджету до 132 млрд доларів спричинене не самою ракетою, а головним чином об'єктами, що забезпечують її роботу, такими як шахти і пускові центри.

Для оптимізації витрат ВПС скоротять кількість платформ для ракет, щоб перейти до закупівель високотехнологічної техніки. За словами Мура, кількість винищувачів скоротять із семи до двох, а бомбардувальників — із чотирьох до двох тощо. Ці заходи дадуть змогу знизити середній вік флоту, а також дозволять службі "ставити на озброєння тільки те, що актуально".

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Нагадаємо, в листопаді минулого року міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що ядерна програма США LGM-35A Sentinel зазнає труднощів і викликає його велике занепокоєння. Крім фінансових проблем, програма зіткнулася з нестачею кваліфікованих фахівців.