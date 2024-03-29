Россия ударила управляемыми ракетами по Одессе: от падения обломков пострадал ребенок

По информации Сил обороны юга, враг направил удары по Одесской области из акватории Черного моря. ПВО удалось сбить все цели противника.

Днем 29 марта российские оккупанты ударили по Одессе двумя управляемыми авиационными ракетами, которые удалось сбить, однако не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер и Силы обороны юга.

"Российские войска продолжают ракетный террор южных регионов. По Одессе из акватории Черного моря враг направил 2 управляемые авиационные ракеты", — сообщают в командовании.

По информации в заметке, силами украинской противовоздушной обороны были сбиты обе цели. Однако в некоторых районах города зафиксировано падение обломков.

Как отметил Кипер, в результате вражеской атаки травмирован 15-летний ребенок, он госпитализирован. Сейчас все последствия уточняются.

Глава ОГА призвал жителей Одессы и области оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Отметим, о взрывах в Одессе корреспондент Фокуса сообщил около 14:30.

Напомним, командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в ночь на 29 марта Вооруженные силы Российской Федерации запустили 99 воздушных целей во время атаки на мирные города Украины. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 84 такие цели.

Кроме этого, в пресс-службе "Укрэнерго" сообщили, что 29 марта во время вражеского обстрела были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в частности тепловые и гидроэлектростанции. Графики почасовых отключений ввели в Днепропетровской и Харьковской областях.