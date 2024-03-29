После отрезанного уха и пыток: боевики "признались", что после "Крокуса" ехали за наградой в Киев

В СК РФ сообщили, что подозреваемые якобы признались в том, что все их действия курировал некий человек под псевдонимом через мессенджер Telegram.

Следственный комитет РФ отчитался о том, что подозреваемые в совершении теракта в "Крокус-Сити" в Подмосковье якобы ехали за наградой в Киев. Соответствующий отчет был опубликован вечером 29 марта.

Сообщается, что подозреваемые якобы признались в том, что все их действия до совершения теракта, а также после, курировал некий человек под псевдонимом через мессенджер Telegram. Он отправлял им голосовые сообщения.

Позже, как сообщается, террористы якобы, следуя указания своего координатора, после стрельбы в "Крокус-Сити" поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения. Они якобы хотели приехать в Киев, чтобы получить там обещанное вознаграждение.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что россияне пытали подозреваемого в теракте в Подмосковье. Так, силовики его скрутили, положили на землю лицом вниз и отрезали ухо. После этого мужчину пытались заставить съесть его и угрожали отрезать и второе ухо. Кроме этого, раненого задержанного попытались допросить, однако тот почти не понимал русского языка. В частности, силовики пытались выяснить больше информации о задержанном и спрашивали, где он и его товарищи выбросили оружие.

Позже стало известно, что в РФ выставили на аукцион нож, которым отрезали ухо подозреваемому. В задержании принимал участие специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат".