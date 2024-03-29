РФ закупила у Тайваня и США нитроцеллюлозу для производства снарядов, — WSJ

Вещество, которое считается дефицитным продуктом во всем мире, используют в чернилах, краске и лаке.

Россия вдвое увеличила импорт нитроцеллюлозы, которую используют для производства снарядов, если сравнивать с поставками 2021 года. Об этом пишет Wall Street Journal.

Это вещество используют в чернилах, краске и лаке. Считается дефицитным продуктом во всем мире. Сама РФ не производит его в достаточном количестве.

Санкции повлияли на поставки в Россию военных товаров, но впоследствии Китай увеличил экспорт такого соединения. Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнгю заявил, что Китай "не продает оружие сторонам, вовлеченным в украинский кризис, и благоразумно относится к экспорту товаров двойного назначения". В то же время, как информирует издание, Москва закупает это вещество также в США, Тайване и Германии.

Wall Street Journal пишет, что нитроцеллюлозу Россия закупила за последние два года у Тайваня на сумму почти 700 тысяч долларов. "Аналитическая маркетинговая химическая группа" — российский импортер этого вещества. Она является постоянным партнером государственного порохового завода в российской Казани, как утверждают журналисты. Тайваньская фирма TNC реализовала турецкому предприятию Noy более 500 тонн нитроцеллюлозы. Этот товар впоследствии отправили в РФ.

По меньшей мере 80 тонн нитроцеллюлозы компании Noy, как пишет WSJ, продали немецкие дочерние компании нью-йоркской фирмы International Flavors & Fragrances. Она, в свою очередь, в прошлом году отправила материал в РФ.

Журналисты рассказали, что представители International Flavors & Fragrances "удивились", когда узнали, что их продукт поставляют третьей стране. Там заверили, что пересмотрят условия реализации и дальнейшие отношения с турецкой компанией Noy.

Напомним, 29 марта эксперт заявил, что ВСУ начнут получать больше боеприпасов в апреле. Как рассказал глава Defense Express Сергей Згурец, войска РФ смогут почувствовать поступление новых снарядов на себе. Их будут уничтожать масштабнее, чем это происходит сейчас.