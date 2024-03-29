"Изменит динамику на поле боя": ВСУ начнут получать больше боеприпасов в апреле, — эксперт

Как рассказал глава Defense Express Сергей Згурец, ВС РФ смогут почувствовать поступление новых снарядов на себе. Их будут уничтожать масштабнее, чем это происходит сейчас.

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Украина уже в апреле может начать получать больше боеприпасов, что сильно изменит динамику на поле боя. Сейчас соотношение артиллерии на фронте составляет 1 к 5 не в пользу ВСУ. Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что ВС РФ смогут почувствовать поступление новых снарядов на себе. Их будут уничтожать масштабнее, чем это происходит сейчас. Дело в том, что переговорный процесс о контрактах на закупку боеприпасов при посредничестве Чехии уже завершился

"Эти боеприпасы уже начнут поступать в Украину с апреля, и это достаточно хорошие временные показатели", — сказал Згурец.

По его словам, соотношение вражеской артиллерии к украинской составляет 1 к 5.

"Нам нужно исправлять эту динамику в свою пользу", — заявил эксперт.

Згурец также отметил, что самая оптимальная стратегия для Украины сейчас состоит в том, чтобы не допустить наступления оккупантов, о котором все чаще предупреждают представители Запада.\

Сергей Згурец о обеприпасах для Украины (смотреть с 15:30)

Ранее глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна будет передавать Украине списанное оружие. Он ответил на критику и заявил, что передача военного оборудования ВСУ не имеет никакого влияния на национальную безопасность и не ослабляет армию его страны.

Также напомним, что ВСУ дронами уничтожили и повредили 2 российских ЗРК "Тор". По данным украинского волонтера Сергея Стерненко, стоимость одного вражеского комплекса — 24 миллиона долларов. Эффективная работа была проделана воинами 14-й ОМБр ударной группы "Харон".