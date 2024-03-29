"Змінить динаміку на полі бою": ЗСУ почнуть отримувати більше боєприпасів у квітні, — експерт

Як розповів голова Defense Express Сергій Згурець, ЗС РФ зможуть відчути надходження нових снарядів на собі. Їх знищуватимуть масштабніше, ніж це відбувається зараз.

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Україна вже у квітні може почати отримувати більше боєприпасів, що сильно змінить динаміку на полі бою. Зараз співвідношення артилерії на фронті становить 1 до 5 не на користь ЗСУ. Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він зазначив, що ЗС РФ зможуть відчути надходження нових снарядів на собі. Їх знищуватимуть масштабніше, ніж це відбувається зараз. Річ у тім, що переговорний процес про контракти на закупівлю боєприпасів за посередництва Чехії вже завершився.

"Ці боєприпаси вже почнуть надходити в Україну з квітня, і це досить хороші часові показники", — сказав Згурець.

За його словами, співвідношення ворожої артилерії до української становить 1 до 5.

"Нам потрібно виправляти цю динаміку на свою користь", — заявив експерт.

Згурець також зазначив, що найоптимальніша стратегія для України зараз полягає в тому, щоб не допустити наступу окупантів, про який дедалі частіше попереджають представники Заходу.

Сергій Згурець про боєприпаси для України (дивитися з 15:30)

Раніше голова Міноборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна передаватиме Україні списану зброю. Він відповів на критику і заявив, що передача військового обладнання ЗСУ не має жодного впливу на національну безпеку і не послаблює армію його країни.

Також нагадаємо, що ЗСУ дронами знищили та пошкодили 2 російських ЗРК "Тор". За даними українського волонтера Сергія Стерненка, вартість одного ворожого комплексу — 24 мільйони доларів. Ефективна робота була виконана воїнами 14-ї ОМБр ударної групи "Харон".