Россия может собрать новые группировки войск и бросить в наступление, — нардеп (видео)

По словам Романа Костенко, РФ хочет полностью захватить Луганскую, Донецкую и Херсонскую области, а также оккупировать Харьковскую, Николаевскую и Одесскую области.

У России нет сил, чтобы проводить операции стратегического уровня. Однако она может создать новые группировки войск для наступления. Об этом сообщил народный депутат Украины от "Голоса, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью "Радио НВ".

По его словам, чтобы провести большое стратегическое наступление, России необходимо провести дополнительную мобилизацию, подготовить силы и средства, создать или доукомплектовать новые группировки.

"Но то, что Россия может это сделать в ближайшее время и политика Путина будет направлена на то, чтобы используя все силы и средства, которые сейчас есть, создать новые группировки и бросить их в новое наступление, это не исключено", — сказал нардеп.

Он отметил, что Путин готов продолжать войну с Украиной. Он может хотеть, чтобы его оккупанты вышли на границы Донецкой и Луганской областей. Также в планах Кремля может быть захват Харьковской области и юга Украины – Одесской, Николаевской и части Херсонской области на правом берегу Днепра.

"Это программа минимум в целом для его войны в Украине, которую он будет вести, если ему нормально не противодействовать", — сказал Костенко.

Роман Костанко о наступлении ВС РФ (смотреть с 01:05)

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российские войска планируют наступление на 2024 год, однако они не могут восстановить свои ресурсы полностью. Поэтому оккупанты не смогут окружить и захватить Харьков. По его словам, возможно, будет повторение "Авдеевской кампании", но в разных местах.

Также аналитики ISW рассказали, как Украина может остановить наступление ВС РФ. Скорость продвижения ВС РФ в течение последних полгода — по 100 кв. км в месяц. При этом наступательные действия врага, которые начались под Авдеевкой, продлятся до середины весны.