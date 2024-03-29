Не БТР и не танк: ВС РФ получили на вооружение беспилотную платформу "Зубило" (видео)

Бронемашина получилась достаточно универсальной, но не без недостатков. Эксперты отметили, одним из слабых мест платформы — дальность дистанционного управления.

Related video

В арсенале российских вооруженных сил недавно появилась новая разработка — универсальная беспилотная платформа, получившая название "Зубило". Первые поставки машин на передовую ожидаются в апреле текущего года. В связи с этим обозреватели Bulgarian Military выясняли, что собой представляет российская разработка и какие функции машина может выполнять на фронте.

В публикации от 29 марта говорится, что войска РФ якобы с нетерпеньем ждут появления бронеавтомобиля, в особенности подразделения саперов, разведчиков и штурмовиков, выполняющие секретные миссии. Предполагается, что именно они будут тестировать оборудование во время реальных операций, а их отзывы позволят усовершенствовать последующие модели, которые будут выпускаться компанией АО "Ремдизель".

"Это не БТР, не робот и не обычный военный беспилотник. Вместо этого он служит платформой или прототипом, на который могут быть добавлены дополнительные компоненты в соответствии с уникальными потребностями солдат", — пишут обозреватели.

Появление новой платформы свидетельствует об отходе от практики, когда российские военные просто переоборудовали старые бронемашины с дистанционным управлением и создавали небольшие наземные беспилотники. Иными словами, оккупанты получат специализированные беспилотные платформы "на все руки" для выполнения различных задач.

Характеристики "Зубило"

Габариты боевого беспилотника составляют 7465х2550х2100 мм. Стандартная модель оснащена двигателем мощностью 350 л.с., способным развивать скорость до 100 км/ч на обычных дорогах и преодолевать 30-градусные склоны при движении по бездорожью. Бронемашина весит 16 тонн — в основном благодаря бронированному корпусу — и может перевозить почти 3 тонны груза. Однако этот показатель может меняться в зависимости от установки боевого модуля, который эффективно снижает грузоподъемность, и наоборот.

Что касается бронезащиты, то предположительно "Зубило" может выдержать попадание 30-мм снаряда в лобовую проекцию.

Используя детали от КАМАЗа, платформа может похвастаться полной интеграцией с серийно выпускаемыми компонентами, что обеспечивает логистическую эффективность и простоту обслуживания. Именно этот фактор, отмечают эксперты, стал ключевым для российских разработчиков.

Это же касается ремонтопригодности — в случае повреждения модульная конструкция "Зубило" позволяет легко ремонтировать или разбирать машину, сводя к минимуму время простоя на поле боя.

Важно

В Украине создали бронированного робота "Лють": вооружен пулеметом и готов к бою (видео)

Еще одной особенностью является наличие мощных батарей, которые позволяют платформе выступать в качестве стыковочного узла для других беспилотников. Данное решение может быть полезно в ситуации, когда разведывательным дронам не хватает заряда для выполнения поставленных задач. Таким образом "Зубило" может выступать своего рода дозаправщиком беспилотников.

Слабые места

Между тем конструкция беспилотной платформы не обошлась без недостатков. В частности, эксперты отметили такую деталь — управление дроном может быть сложной задачей, особенно потому, что надежная дистанционная связь возможна только на расстоянии около 10 км. Причем эта дистанция может резко сократиться в условиях радиоэлектронной борьбы.

Впрочем, для решения этой проблемы существуют альтернативные методы управления. Например, предусмотрена передача сигналов через БПЛА или тот же традиционный кабель.

Ранее сообщалось, что В ВСУ показали работу пулемета с дистанционным управлением. Пулемет способен сделать более 700 выстрелов в минуту, при этом оператор будет находиться в безопасном месте и управлять на расстоянии с помощью джойстика.