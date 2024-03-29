"Могли оказаться на месте Украины": в МИД Эстонии заявили, что вступление в НАТО предотвратило нападение РФ

Если бы Эстония осталась в так называемой "серой зоне", боевые действия могли бы произойти и на территории балтийского государства.

Вступление Эстонии в НАТО помогло предотвратить вероятное нападение России. Об этом заявил Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии, сообщает ERR.

Он отметил, насколько важным альянс является для обеспечения безопасности, процветания и стабильности балтийской страны в долгосрочной перспективе. По его словам, нельзя исключать, что без членства в НАТО независимость Эстонии уже была бы под угрозой.

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"Не исключено, что если бы Эстония осталась в так называемой серой зоне, то, что мы сейчас наблюдаем в Украине, могло бы произойти и на нашей территории", — рассказал Маргус Цахкна.

Глава ведомства рассказал, что усилия дипломатов и политиков в течение десятилетия привели к вступлению Эстонии в Альянс. Действия властей дали результат и защитили граждан страны.

"Наш путь к вступлению в Альянс не был гладким и прямым, а стал возможным благодаря упорному труду и стечению обстоятельств", — добавил министр.

Цахкна также подчеркнул, что на следующей неделе НАТО будет отмечать свою 75-ю годовщину. По его словам, политика открытых дверей НАТО сделала блок сильнее, чем когда-либо, накануне его большого юбилея.

"Поскольку НАТО является единственной гарантией безопасности, которую понимает Россия, мы ожидаем, что Украина станет членом Альянса как можно быстрее", — подчеркнул он.

Расширение НАТО в 2004 году

Эстония вступила в НАТО в 2004 году. К Альянсу также присоединились Болгария, Литва, Латвия, Латвия, Румыния, Словакия и Словения. Впервые эти государства были приглашены начать переговоры о членстве во время саммита в Праге 2002 года. Они вступили в альянс незадолго до саммита 2004 года в Стамбуле.

Напомним, 29 марта в МИД страны назвали целью РФ восстановление славы СССР. Россия не согласна с независимостью не только Украины, но и стран Центральной Азии, поскольку Кремль до сих пор рассматривает их как бывшие провинции.