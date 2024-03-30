ВС РФ продвинулись возле Бахмута, Авдеевки и границы Запорожской и Донецкой областей, — ISW

По словам аналитиков, на Бахмутском направлении российские FPV- и разведывательные дроны представляют существенную угрозу Силам обороны. БПЛА используют в большем количестве.

29 марта позиционные бои продолжались на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, но без подтвержденных изменений фронта. Позиционные бои идут возле Тернов и Белогоровки. Об этом сообщается в сводке "Института изучения войны" от 29 марта.

Заместитель командующего украинским отрядом на Купянском и Лиманском направлениях заявил, что российские войска продолжают концентрировать около 100 тысяч личного состава на этих направлениях. Сообщается, что накапливается личный состав и техника для переброски на Купянское направление.

Заместитель командующего заявил, что украинские силы не заметили никаких российских диверсионно-разведывательных групп, пытающихся проникнуть в Украину через границу с Россией, а глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что украинские силы не заметили сосредоточения российских сил для атак на Харьков.

Бахмут

Ивановское на карте

Российские войска недавно незначительно продвинулись к западу от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев. Геолоцированные кадры за 26 марта показывают, что ВС РФ недавно продвинулись в пределах Ивановского. Российский военкор заявил, что войска РФ продвинулись в Богдановке. Но в ISW не нашли подтверждений этому. Позиционные бои продолжались в районе Часова Яра, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Один из представителей украинской бригады на Бахмутском направлении заявил, что российские FPV- и разведывательные дроны представляют существенную угрозу ВСУ в этом районе, и они используются в большем количестве.

Авдеевка

Красногоровка на карте

Геолоцированные кадры, опубликованные 28 марта, показывают, что ВС РФ недавно незначительно продвинулись к северу от Красногоровки. Другие кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что ВС РФ незначительно продвинулись к югу от Невельского. Российские военкоры утверждают, что ВС РФ постепенно продвигаются к северо-западу и западу от Тоненького, в районе Семеновки и Бердычей, Уманского, Первомайского и Невельского.

Донецк

Новомихайловка на карте

Российские войска недавно незначительно продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне позиционных боев. Геолоцированные кадры за 28 и 29 марта показали, что ВС РФ незначительно продвинулись к северу от Новомихайловки. Российские военкоры утверждают, что части российской 155-й бригады морской пехоты недавно продвинулись в центральную часть Новомихайловки. Связанный с Кремлем российский военкор сообщил, что ВС РФ продвигаются по улицам Центральная и Гагарина в Георгиевке.

Запорожье

Российские войска недавно незначительно продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской области. Геолоцированные кадры за 29 марта показывают продвижение к югу от Урожайного. Позиционные бои продолжались в районе Старомайорского и Приютного.

Изменений линии фронта в районе Роботино и Вербового не было. На левом берегу, предположительно, в Крынках идут позиционные бои.

Напомним, что, по данным за 28 марта, ВС РФ заявляли о продвижении в Семеновке и уничтожении морского дрона возле Кинбурнской косы.

Также сообщалось, что, по оценкам ISW, российские войска смогут атаковать только в одном направлении.